Stiže nova promjena vremena, ali na bolje ili na gore? Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Nad Ligurskim zaljevom u ponedjeljak će se formirati ciklona, na čijoj prednjoj strani će nam početi pritjecati vlažan, nestabilan i topao zrak, a potom prolazak fronte u utorak donijet će i novu kišnu epizodu. Inače, cijeli tjedan vrijeme po jugu, dakle, promjenjivo, toplo, ali bit će i dosta sunčanih razdoblja, više nego ovih kišovitih.

Jutro će biti djelomice ili pretežno sunčano, u većini krajeva, na zapadu s promjenjivom naoblakom, osobito u gorju i na sjevernom Jadranu gdje tijekom dana može pasti i po koja kap kiše.

Najviše sunca na istoku i jugu zemlje, a u rano jutro je u unutrašnjosti moguća i kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu jačati jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 12, a na moru između 14 i 19 stupnjeva.



Vrlo slično vrijeme ostaje i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Većinom sunčano, uz povremeno umjerenu naoblaku. Zapuhat će slab do umjeren vjetar s juga. Kiše ne bi trebalo biti sve do večeri, odnosno noći na utorak. Zadržat će se i toplo, dnevna temperatura se očekuje uglavnom između 23 i 26 stupnjeva.



Pretežno sunčano sutra i u Slavoniji i Baranji. Puhat će većinom slab jugoistočni vjetar, a temperatura će biti od 24 do 27 stupnjeva.



Promjenjivije u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, no isto uz sunčana razdoblja. Ipak, ovdje bi tijekom dana, a osobito na moru moglo pasti i malo kiše. Glavnina se pak očekuje navečer i u noći na utorak. Jugo u jačanju, a temperatura ugodna. U gorju 20-ak, a na sjevernom Jadranu i 24 stupnja.



U Dalmaciji uglavnom sunčano, uz povremeno umjerenu naoblaku, i veći dio dana suho. Navečer bi i ovdje mjestimice moglo biti kiše. Jugo će jačati, a temperatura će danju biti od 24 do 27 stupnjeva.



More se još uvijek drži na 22, i dalje je najtoplije na jugu, na Hvaru i u Dubrovniku gdje je i danas izmjereno 24, odnosno 25 stupnjeva.

Vrijeme naredna tri dana

U utorak posvuda promjenjivo, očekuje nas kiša, ali moguć je i poneki jači pljusak. U srijedu manje, a u četvrtak još manje vjerojatno. Iako cijeli tjedan vrijeme neće biti posve stabilno, najvećim dijelom će ipak biti bez oborina, uz sunčana razdoblja i južinu. Zadržat će se ugodno i danju uglavnom toplo vrijeme.



Na Jadranu su u ovakvim situacijama šanse za kišu veće. U utorak može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom i pri tom obilnije oborine. Potom u nastavku tjedna tek malo kiše ili pljusak, izglednije na sjevernom Jadranu, poglavito na riječkom području. Puhat će umjereno, jako i vrlo jako jugo, osobito od četvrtka.

U utorak prolazno jugozapadnjak, u srijedu će vjetar na kratko malo oslabjeti. Temperatura, bez promjene. Pred vikend, uz južinu još toplije, da bi tijekom vikenda ponovno osvježilo.

