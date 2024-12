Za vikend nas očekuju oborine i niske temperature: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva gdje će biti snijega

I dok je Jadran u četvrtak bio okupan zimskim suncem, sivilo na kontinentu lakše se podnosi uz adventski dekor, pa su nam barem večernji sati u prosincu veseli i šareni. U petak bi nešto sunca ipak moglo biti i u kopnenim krajevima. Vrijeme nam je pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka, atmosfera je stabilna, no već za vikend će se našim dijelom Europe premještati dolina, a nama preko Italije i Jadrana i jedna plitka ciklona koja će nam donijeti novu kišu. Ponovno će to biti Jadran, najviše Dalmacija, a tu na kopnu će oborine biti rjeđe.



Vrijeme će ujutro u unutrašnjosti biti djelom vedro, uz mraz, mjestimice i maglu. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a u početku će još puhati slaba i umjerena bura. Vedrina bi u gorsku Hrvatsku mogla donijeti izrazito nisku temperaturu, lokalno i do -9 stupnjeva, no dosta hladno bit će i drugdje u unutrašnjosti, većinom između -5 i -1 stupanj. Na Jadranu se očekuje od 2, 3 na sjevernom dijelu uz obalu Istre do 8 na južnom i otocima.

Vrijeme idućih dana

Poslijepodnevećinom djelomice sunčano. Vjetar slab, temperatura, prava zimska, oko 3 stupnja.I uviše manje slično. Sunčana razdoblja, ali hladno uz najvišu dnevnu temperaturu između 3 i 5 stupnjeva.I uu petak djelomice sunčano i cijeli dan hladno. Prema večeri će pristizati sve više oblaka: itakođer u drugom dijelu dana. Kiša se na moru očekuje tek u noći na subotu. Prijepodne će još puhati bura, potom na otvorenom moru jugo, a kasnije će i uz obalu vjetar okretati na istočnjak pa jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorju 1, na moru 11 ili 12 stupnjeva.će isto veći dio dana prevladavati sunčano, dok se poslijepodne i prema večeri očekuje porast naoblake, a potom u noći na subotu i kiša. Okrenut će na jugo koje će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura će biti uglavnom između 9 i 14 stupnjeva.

U subotu nas u unutrašnjosti ponovno očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom ili susnježicom, ponegdje i snijegom. Bit će dosta hladno, pa bi se kiša na mjestima mogla i smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Za karlovačku i gorsku regiju za to razdoblje već stoji i upozorenje na moguću poledicu. Od nedjelje na kopnu djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom, manje hladno, a u sljedećem tjednu izgledno je još toplije vrijeme.



U subotu se duž Jadrana očekuje promjenjivo s kišom, a u Dalmaciji moguće i jačim pljuskovima s grmljavinom, kojih na jugu još može biti i u nedjelju. Potom sunčano. Jako jugo će već u subotu okrenuti na jak sjeverni vjetar i buru. U nedjelju slabi, a u ponedjeljak i okreće na sjeverozapadnjak. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.



Predviđanja za sljedeći tjedan potvrđuju u prvom redu sunčanije, a za kopnene krajeve izgledno i toplije vrijeme.

