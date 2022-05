Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV donosi meteorolog Ivan Čačić.

Do petka će u većini krajeva biti barem djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku i samo ponegdje uz slabe ili neznatne oborine. U petak posvuda jače naoblačenje s oborinama, zatim i osjetnim osvježenjem.

Na našem području zadržava se prostrano polje izjednačenog tlaka, unutar kojeg se nalazi razmjerno topao i malo vlažniji zrak. U takvim okolnostima ponegdje i dalje postoje uvjeti za kratkotrajni razvoj kišnih ili grmljavinskih oblaka.

U srijedu ujutro prevladavat će sunčano, uz slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne naoblake. Bit će toplo, s temperaturom do 22 do 26 stupnjeva.

Pretežno sunčano i toplo očekuje se i u istočnim predjelima. Temperatura ponegdje do 25 stupnjeva

U gorskoj Hrvatskoj djelomično, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju i u unutrašnjosti Istre poslijepodne uz jači razvoj naoblake ponegdje može biti kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 21 do 23 stupnja, u gorju malo niža.

U Dalmaciji uglavnom sunčano. Poslijepodne, prije svega u unutrašnjosti, mjestimice su uz jači razvoj oblaka mogućni pljuskovi i grmljavina. Poslijepodne temperatura od 20 do 23 stupnja.

U četvrtak u unutrašnjosti djelomice sunčano i razmjerno toplo, samo ponegdje uz mogućnost slabe ili neznatne oborine, uglavnom u gorju. U petak i subotu pretežno oblačno i osjetno svježije s kišom te lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U subotu će prolazno zapuhati umjeren sjeveroistočnjak.

Na Jadranu u četvrtak djelomice sunčano. U petak i subotu uz jače naoblačenje mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina, osobito na sjevernom dijelu. U četvrtak će puhati umjereno do jako jugo. U petak će na sjevernom Jadranu vjetar okrenuti na buru koja će u subotu zapuhati i u Dalmaciji.

