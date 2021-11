Meteorolog Ivan Čačić donosi vremensku prognozu za predstojeće dane.

U skladu s prirodnim kalendarom i u subotu su u unutrašnjosti niski oblaci i magla stvarali ugođaj kasne jeseni. Na Jadranu i u gorskom području mjestimice je bilo kiše, a ponegdje i grmljavine.

Ovakvo vrijeme na granici je utjecaja polja visokog tlaka zraka sa sjevera i sredozemnog ciklonalnog vrtloga iz kojeg pritječe vlažan i razmjerno topao zrak. Djelovanje ove ciklone još će malo pojačati.

Zbog toga će u noći i ujutro biti dosta promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. U Dalmaciji pljuskovi i grmljavina, koji na južnom dijelu mogu biti izraženiji. Na Jadranu će mjestimice puhati umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, na Jadranu od 11 do 15 Celzijavih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Glavnina kiše past će u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Poslijepodnevna temperatura od 9 do 11 stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenjivo i pretežno oblačno. Još prijepodne ponegdje kiša, a zatim uglavnom bez oborine. Najviša dnevna temperatura od 10 do 12 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj većinom oblačno, mjestimice s kišom, češćom u prvom dijelu dana. Na Jadranu promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Prijepodne još će mjestimice biti malo kiše. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, a navečer - bura u jačanju. Najviše dnevna temperatura u gorskom području od 6 do 11, na Jadranu između 15 i 17 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno, s kišom, i pljuskovima i grmljavinom - osobito u nedjelju prijepodne kad će biti i izraženijih oborina. Puhat će umjereno do jako jugo. Poslijepodne od 15 do 18 stupnjeva.

Split u nedjelju čeka kišno prijepodne, ali nebo, čini se, voli Vatrene pa bi kiša trebala prestati do 13 sati.



U ponedjeljak u unutrašnjosti većinom bez oborine, uz mogućnost kraćih sunčanih razdoblja. Od utorka promjenljivo i pretežno oblačno mjestimice s kišom, i to najviše u gorskom području te u unutrašnjosti Dalmacije gdje može biti i grmljavina. Vjetar slab do umjeren.

Na Jadranu vrlo promjenljivo povremeno s oborinama. U ponedjeljak glavnina oborine pasti će na otvorenom moru. Od utorka posvuda kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito u Dalmaciji.

Puhat će umjerena i jaka bura, pod Velebitom i s olujnim udarima. Bura će u utorak u Dalmaciji oslabjeti i okrenuti na jugo.



Uz kišne oblake, magla i niska slojevita naoblaka također imaju svoju oborinu. To su rosulja i zrnat snijeg. No, oborinu daje i izmaglica. To su sitne kapljice magle koje sa hvataju za predmete i tlo. One u gorju, mogu taložiti i zamjetnu količinu oborinske vode.

