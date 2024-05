Prekinut televizijski program uoči Eurosonga: Na ekranima se pojavila znakovita poruka

Sindikati belgijskog javnog servisa VRT-a u četvrtak su zbog prosvjeda nakratko prekinuli prijenos početka drugog polufinala Eurosonga. U eteru je emitirana poruka podrške palestinskom narodu.

"Ovo je sindikalna akcija. Osuđujemo kršenja ljudskih prava koja čini država Izrael. Izrael krši slobodu medija. Na trenutak zaustavljamo emitiranje. #primirjesada, #stopgenocidu", pisalo je u poruci na ekranu.

Glasnogovornica VRT-a Yasemine Van der Borght tvrdi da su na javnoj televiziji bili svjesni sindikalne akcije te da neće reagirati.

Belgian TV right before the start of Eurovision:



"We condemn the violations of the Israeli state. Israel is also destroying the freedom of the press. That's why we temporarily interrupt the screen." pic.twitter.com/YMEgcLdHyM