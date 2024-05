Kakav nas vikend očekuje? Doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV

Konačno malo sunčanije vrijeme je pred nama. Fronte će se premještati sheverom Europe, dok će kod nas tlak zraka rasti, a to je povezano sa stabilizacijom. No kako ćemo još uvijek imati relativno veliku razliku u tlaku zraka između anticiklone nad europskim kopnom i ciklone u sredozemlju, bit će još pomalo vjetrovito.



U petak ujutro u velikom dijelu zemlje bit će vedro, uz obilje sunca. Nešto malo više oblaka bit će nad Slavonijom i jugom Dalmacije, ali ne toliko da bi kvarilo dojam sunčanog vremena.

Uz to, bit će ugodno, unatoč buri na moru i sjevercu na kopnu. Bura će biti slabija nego danas, ali i dalje umjerena do jaka, pod Velebitom s olujnim udarima. Na kopnu će pak puhati slab sjeverac koji će postupno i blago jačati. Najniža temperatura od 7 do 10, a na obali čak 17 do 19.



Sredinom dana će se u središnjoj Hrvatskoj stvarati malo oblaka, no ostat će pretežno sunčano tijekom cijelog poslijepodneva. Puhat će slab, prolazno i umjeren sjeverac, dakle malo će ojačati naspram jutra, no svejedno će biti ugodno, nekoliko stupnjeva više nego danas, uglavnom oko 23.



U Slavoniji i Baranji će se već prije podneva malo naoblačiti. I ovdje će biti nešto više tih oblaka, no i dalje će biti barem djelomice, a često i pretežno sunčano. Ipak, postoji mogućnost za kraće, lokalne pljuskove, osobito u Srijemu i istočnoj Posavini, u ranim popodnevnim satima. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar uz temperaturu oko 22 Celzijeva stupnja.



U Istri, Primorju i gorju u petak će biti sunčan, pa i ugodan dan. U Gorskom kotaru i Lici uz malu do umjerenu naoblaku u popodnevnim satima. Na moru će još puhati bura, ali slabije nego ujutro. Slabjet će tijekom cijeloga dana, pa će poslijepodne biti uglavnom umjerena, samo pod Velebitom još i jaka. Najviša temperatura oko 24 na obali te 17 do 21 u gorskim predjelima.



I u Dalmaciji sunčan i ugodan petak, samo uz malo oblaka. I ti će oblaci češće biti nad jugom i nad zaleđem Dalmacije gdje lokalno može pljusnuti. Drugdje će ostati većinom vedro.

I dalje će puhati bura, ali slabija nego ujutro, većinom umjerena, na sjeveru u početku i jaka. Temperatura će biti oko 25.

Pročitajte i ovo Očekuju se nove oborine FOTO Broj stradalih u najjužnijoj brazilskoj državi raste: Popeo se na troznamenkastu brojku!

Vrijeme naredna tri dana

Od subote do ponedjeljka u unutrašnjosti većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. No, u nedjelju su, u poslijepodnevnim satima, izgledni kraći, lokalni pljuskovi. Još ponekog može biti i u ponedjeljak, ali rjeđe. Najniža jutarnja temperatura ovih će dana biti oko 10, a najviša dnevna do 24, 25.



Na Jadranu pretežno sunčano sljedećih dana. Na krajnjem jugu u nedjelju ipak može biti ponekog lokalnog pljuska. Ostale dane suho. U subotu će još puhati bura, uglavnom umjerena, zatim u nedjelju maestral, a u ponedjeljak jugo. Temperatura će ujutro biti 15 do 17, a danju oko 25.



Vikend će u cijeloj zemlji biti sunčan i topao. Toplije će biti nego posljednjih dana. Ipak, postoji mogućnost za kraće i lokalne pljuskove, ponajprije u kopnenim krajevima u nedjelju poslijepodne.

Dobra vijest je da će bura nastaviti slabjeti. Već je sad slabija nego danas ujutro, sutra će biti još slabija, a za vikend će već polako okretati na maestral.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.