Potres kod Ogulina, osjetio se i na području Zagreba i BiH: "Dobro je zatreslo..."

EMSC javio o potresu magnitude 3,4 prema Richteru. Naknadno su ga promijenili u 2,4. Potres se dogodio u 23:16 na dubini od 10 kilometara.

"Osjetilo se kao da je nešto protutnjalo, okolica Rakovice", piše na stranici EMSC-a. "Dobro je zatreslo...", komentiraju svjedoci. Navode da se osjetila jaka tutnjava i podrhtavanje. "Zvuk kao grmljavina", pišu.



"Tutnji", javio je svjedok potresa iz Bihaća na stranici EMSC.

🔔#Earthquake (#potres) M2.4 occurred 17 km SE of #Ogulin (#Croatia) 7 min ago (local time 23:16:45). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/p8Ry1ChMCR

🖥https://t.co/wIIHDV3qIN pic.twitter.com/bYrBWi5DEP