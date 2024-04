Gdje je nestalo proljeće? Prognostičar Nove TV najavljuje sunčan vikend, ali i ljetne vrućine

Do sredine slijedećeg tjedna područje Hrvatske prekrivat će iznadprosječno topao i suh zrak. Takve će uvjete stvarati prostrano polje visokog tlaka zraka iz Sredozemlja zbog čega će se serije frontalnih sustava premještati sjeverno od Alpa, a u naše će krajeve s juga pritjecati sve topliji zrak.

U petak ujutro posvuda će prevladavati sunčano, a u većini krajeva i posve vedro. Vjetar će biti uglavnom slab i na kopnu i na moru, a more mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura većinom od 5 do 10, na moru od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura ponegdje će dosegnuti i 25 stupnjeva.

Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima. Prevladavat će, dakle, sunčano poslijepodne mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab. Poslijepodne i ovdje vrlo toplo uz visoka 23 ili 24 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 18 do 21 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, a poslijepodne najviša temperatura od 19 do 22 stupnja.

I narednih dana sunčano i toplo

Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i iznimno toplo. Vjetar većinom slab pa je ujutro ponegdje moguća kratkotrajna magla. Tijekom dana mjestimice umjeren porast naoblake. Najviše vedrine očekuje se u nedjelju, a ljetne topline u ponedjeljak.

Na Jadranu pretežno sunčano. Na Sjevernom dijelu povremeno umjerena naoblaka, a najviše sunca i vedrine posvuda će biti u nedjelju. Vjetar većinom slab pa i ovdje ujutro može biti kratkotrajne magle, ponajprije duž zapadne obale Istre. Temperatura u postupnom porastu.

Iznadprosječne temperature

Po svemu sudeći do sredine tjedna posvuda će biti dosta sunca i iznadprosječne topline. Čini se ipak da će u drugom dijelu tjedna biti nestabilnije povremeno s oborinama što će ublažiti izuzetno visoke vrijednosti temperature zraka. Taj dio još valja potvrditi, jer su i numerička rješenja za drugi dio tjedna dosta nestabilna.

