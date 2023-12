Ima li kraja ovom tmurnom vremenu: Unatoč povremenom razvedravanju, kiša će nas pratiti danima

U nedjelju sa zapada očekujemo novi prodor vlažnog zraka koji će po visini pratiti slaba visinska dolina, a u prizemlju i ova slaba ciklona - koja će već krajem dana biti na području istočnog Sredozemlja pa će već poslijepodne i osobito navečer slijediti smirivanje vremena i to najprije u zapadnom djelu zemlje. Novi izraženiji prodor izgledan je u srijedu s ovom atmosferskom frontom koja će mjestimice donijeti i obilniju kišu.



Ujutro i prijepodne posvuda oblačno s kišom, a u najvišim predjelima i snijegom. Ujutro u unutrašnjosti valja upozoriti na opasnu poledicu zbog kiše koja se može smrzavati u dodiru s tlom. Vjetar većinom slab osim na Jadranu gdje će mjestimice biti umjeren, ponegdje i jak - u početku jugo i oštro, a zatim na sjevernom dijelu u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između -2 i 3, na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva



Od sredine dana u Središnjoj Hrvatskoj prestanak kiše i razvedravanje, a navečer mjestimice magla. Vjetar slab, a najviša temperatura od 4 do 7 stupnjeva.



Poslijepodne i osobito navečer u istočnim predjelima očekujemo prestanak oborine i kidanje naoblake i to najprije u zapadnoj Slavoniji. Vjetar uglavnom slab. Poslijepodne temperatura od 3 do 5 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu već prijepodne prestanak oborine, a zatim razvedravanje i to najprije u Istri. Na Jadranu će prolazno zapuhati mjestimice umjeren do jak sjeverozapadnjak i bura, koji će u drugom dijelu dana oslabjeti i ponovno okretati na jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 4 do 8, na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji u drugom dijelu i osobito potkraj dana postupan prestanak oborine i kidanje naoblake i to najprije na sjevernom dijelu. Zapuhat će umjeren ponegdje i jak sjeverac i bura, a na jugu još u početku jugo. Najviša temperatura od 9 do 13 stupnjeva.



U unutrašnjosti u ponedjeljak promjenljivo povremeno sa slabom kišom, a ponegdje i maglom. Kiša ponovno potkraj utorka i osobito u srijedu kad ponegdje može biti i obilnija. Vjetar većinom slab, a temperatura u porastu.



Na Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno kiša, osobito u srijedu kad ponegdje može biti i obilna. Puhat će jugo - u utorak i srijedu i jako. Temperatura i ovdje u porastu.



Po svemu sudeći, na kišu valja računati i u četvrtak. U petak postupno smirivanje vremena, premda još ponegdje može biti malo kiše.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.