Ljeto se vratilo u punom jeku, a hoće li se takvo vrijeme nastaviti i u idućem tjednu otkriva Ivan Čačić

Atmosferski poremećaji s vlažnim oceanski zrakom zadržavaju se dalje od naše zemlje na sjeverozapadu kontinenta, a iznad naših se krajeva prostire postojano polje povišenog tlaka vrlo toplog i suhog zraka. Ovo vrlo stabilno vremensko stanje u manjoj će mjeri od utorka narušiti pokoji pljusak zbog blagog jačanja ciklonalne aktivnosti u višim slojevima atmosfere.



U takvim okolnostima - u ponedjeljak će već od jutra posvuda prevladavati vedro. Ponegdje u unutrašnjosti kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab osim na Jadranu gdje će u noći i ujutro puhati slaba i umjerena, lokalno na udare i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 10 do 15, a na moru od 19 do 24 Celzijeva stupnja.



Danju u unutrašnjosti pretežno sunčano i zamjetno toplije, a vjetar slab istočni i sjeveroistočni. U središnjoj Hrvatskoj temperatura će mjestimice dosezati 30 stupnjeva.



Slično će biti i u istočnim predjelima uz najvišu temperaturu ponegdje i do 32 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu također dosta sunca i vrlo toplo ili vruće. Na Jadranu bura će prijepodne oslabjeti, zatim okrenuti na vjetar s mora, a navečer ponovno bura. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 25 do 28, a na Jadranu od 30 do 33 stupnja.



U Dalmaciji sunčano i vruće. Slaba do umjerena bura sredinom dana okrenut će na vjetar s mora, a navečer ponovno bura. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.

Temperatura mora je primjerena ljetu, većinom 25 ili 26 stupnjeva.

UV ZRAČENJE

I dalje - valja se zaštititi od opasnog sunčevog UV zračenja čiji će indeks sutra biti visok i vrlo visok.



Slijedećih dana u unutrašnjosti će prevladavati sunčano i vruće uz manje svježa jutra. Od srijede ponegdje uz dnevni razvoj naoblake postoji mala mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak.



Na Jadranu će isto tako prevladavati sunčano i vruće. U utorak i srijedu ponegdje može biti kratkotrajnog poslijepodnevnog pljuska i to prije svega na jugu Dalmacije. Noću i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, a danju većinom maestral.



Do kraja tjedna posvuda će prevladavati sunčano i vruće osobito na Jadranu. Samo ponegdje i dalje se ne isključuje mogućnost kratkotrajnog pljuska.

