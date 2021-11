Prvo magla, pa sloj niskih razvučenih oblaka, za kopnene krajeve tipična kasna jesen. Nešto skromno sunca u petak je bilo na moru, ali i u višem gorju gdje za ovakvih situacija često zna biti i ugodnije i ljepše nego u nizinama: što se tiče i vedrine i topline.

Idućih dana vrijeme će biti još promjenjivije, uz moguću kišu, poglavito na Jadranu gdje će biti učestalija i lokalno izraženija, najavio je meteorolog Darijo Brzoja.

Iako smo u polju povišenog tlaka u prizemnom sloju atmosfere, po visini će iznad naših krajeva kružiti vlažan i nestabilan zrak, obzirom na ciklonu koja se nalazi u Sredozemlju, a potom i visinsku dolinu na čijoj prednjoj strani ćemo biti ovog vikenda.

Tako i u subotu ujutro u unutrašnjosti dan započinjemo s maglom i niskim slojevitim oblacima. Najoblačnije će biti u gorju te u središnjoj Hrvatskoj dok se na istoku kasnije očekuju i sunčana razdoblja.

Poslijepodne nestabilno, povremeno s kišom

Na Jadranu umjereno i pretežno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, koja bi pri tom lokalno mogla biti i obilnija. Puhat će slabo do umjereno jugo uz koje će temperatura na moru biti između 11 i 16 stupnjeva. Na kopnu, ujutro najčešće od 2 do 6.

Kiše bi poslijepodne moglo biti mjestimice i u unutrašnjosti. U središnjim krajevima, rijetko čini se i malo sunca. Bez vjetra, temperatura od 10 do 13 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji promjenjivo, ali vrlo vjerojatno i sunčanije nego na zapadu. No i ovdje tijekom dana stoji mogućnost za malo kiše, no vrlo rijetko. Temperatura, oko 12 ili 13 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom će prevladavati oblačno, povremeno s kišom pri čemu je na moru moguć i pokoji izraženiji pljusak.

Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će prije svega u Podvelebitskom kanalu navečer i pojačati. Temperatura, na moru između 15 i 19 stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj oko 12.

I u Dalmaciji će u subotu više manje prevladavati oblačno i promjenjivo vrijeme. Također će povremeno kišiti, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi. Slabo i umjereno jugo prema večeri će jačati, a najviša dnevna temperatura bit će između 17 i 19 stupnjeva.

Prognoza za sljedeća tri dana

I idućih dana na kopnu umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, i to češćom u gorju, dok je u drugim krajevima unutrašnjosti izglednija u nedjelju nego početkom novog tjedna. Zapuhat će sjeveroistočnjak, no temperatura se neće značajnije mijenjati.

Kiša će svih dana biti češća i vjerojatnija na Jadranu te u predjelima uz Jadran. U nedjelju u Dalmaciji još lokalno može biti obilna. Puhat će slabo do umjereno jugo, na sjevernom Jadranu u nedjelju bura koja će jačati te u ponedjeljak se i proširiti na ostatak obale.

U Dalmaciji je u utorak ponovno moguće jugo. Temperatura i dalje bez veće promjene, na moru ostaje oko 17, 18 stupnjeva.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr