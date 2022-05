Prije nekoliko dana vrana je napala 17-godišnjakinju na raskrižju dviju izrazito prometnih zagrebačkih ulica.

Kao u Hitchcockovom filmu. Najbolji je to opis napada vrana na ljude koji su u Zagrebu, u ovo doba godine, sve intenzivniji. Na društvenim se mrežama iz dana u dan nižu objave zabrinutih građana koji su doživjeli neugodan susret s ovim, inače izuzetno inteligentnim pticama.

Prije nekoliko dana na križanju Savske i Selske ulice u hrvatskoj metropoli mučno iskustvo s vranama doživjela je 17-godišnjakinja. Njezin se zabrinuti otac, Danijel Kos, prisjetio kako je sve izgledalo.

"Na potezu od Savske prema Selskoj bezbrižno je hodala, sa slušalicama u ušima. Vrana je odjednom, niotkud doletjela i onda ju počela grebati po glavi. Nakon nekih petsto metara ta ista vrana ponovno je sletjela i ogrebala glavu moje kćeri, ovoga puta na drugom mjestu", ispričao je zabrinuti Danijel Kos za DNEVNIK.hr.

Ozljeda nakon napada vrane (Foto: Dnevnik.hr)

Opće je poznato da vrane napadaju i pokušavaju preplašiti ljude ako se oni pretjerano približe njihovim gnijezdima. No, ovoga puta to nije bio slučaj jer je djevojka hodala u blizini livade, a gnijezda i malenih vrana nije bilo na vidiku. Iako je sve prošlo sa lakšim ozljedama, Danijelova je kći zbog napada vrane doživjela traumu.

"Nije mogla zaspati jer su je te ogrebotine užasno pekle. Do dva sata ujutro bila je budna jako ju je boljelo", rekao nam je Danijel.

Svoju je priču podijelio na društvenim mrežama te je sugrađanima uputio apel i pozvao ih na oprez.

"Danas mi kćer napala vrana u kvartu, dva puta joj zabila kanđe u glavu. Iz čista mira. Ljudi pazite", napisao je na Facebooku uz fotografiju ozljede koju je vrana nanijela njegovoj kćeri.

Ozljeda nakon napada vrane (Foto: Dnevnik.hr)

"Samo dignite ruke"

O sve češćim napadima vrana na ljude upitali smo ravnatelja zagrebačkog Zoološkog vrta Damira Skoka. Za DNEVNIK.hr objasnio je kako je isključivi razlog napada to što njihovi mladunci u ovo doba godine izlaze iz gnijezda i uče letjeti.

"Vrana je puno manja i pametnija životinja. Pokušava preplašiti ljude, pa i onda kada ljudi ne vide da se u blizini nalazi gnijezdo. Dodatan motiv za to je kada ljudi pokušavaju podignuti mladunce koji su pali na tlo u pokušaju leta", rekao je Skok te je istaknuo kako dnevno imaju i do osam intervencija u kojima skupljaju mladunce vrana sa tla.

Kako se zaštititi?

U slučaju napada vrane, kaže Skok, potrebno je ostati pribran.

"Samo dignite obje ruke pred vranu. To je dovoljno. Mi smo snažniji od njih i one to znaju, tako se najlakše zaštititi. I, naravno, maknuti se iz te zone", istaknuo je Skok.

Osim toga, građani mogu i nazvati info Centar Dumovec čiji će djelatnici po dojavi izaći na teren i adekvatno zbrinuti mladunce vrane. Ipak, Skok je ponudio optimističnu prognozu za period pred nama.

"To bi trebalo prestati vrlo skoro. Otprilike se događa svake godine u isto vrijeme i traje do tri tjedna. Tada se povećava intenzitet dojava građana i stvara se nepotrebna panika. Mladunci vrana uskoro će se opernatiti i napustiti gnijezda", rekao je Skok.

Zaključio je da velik broj vrana u gradu može značiti i dobru ekologiju te je pozvao građane da se naviknu na suživot s njima.

Iz Grada Zagreba savjetuju građanke i građane da izbjegavaju područja gdje se nalaze gnijezda.