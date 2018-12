Rotor je zatvoren, prošla su više od 24 sata od tog događaja, stigao je i sa strepnjom iščekivani ponedjeljak te očekivane gužve. No dogodilo se čudo – nema gužvi, a dobar dio ljudi svjedoči i da nikad brže nisu stigli na posao. Što se dogodilo i jesu li obilazni pravci oko rotora rješili problem ili je nešto drugo u pitanju, upitali smo prometnog stručnjaka željka Marušića, s kojim smo se provozali svim obilaznim pravcima.

Marušić odmah na početku ističe da nije riječ o referentnim uvjetima za procjenu buduće gustoće prometa na alternativnim pravcima oko remetinečkog rotora. S obzirom na to da je predbožićni tjedan, ističe Marušić, već je 20-ak posto vozača izvan prometa, pa tako izostaju i uobičajene gužve.

Naš prometni stručnjak međutim ističe kako su vremenski uvjeti (u kojima smo vozili) zapravo idealni za prosinac i vožnju. "To su optimalna alternativna prometna rješenja u danim uvjetima", rekao je Marušić po našem dolasku pred remetinečki rotor i uključivanju u alternativni pravac iz smjera Avenije Dubrovnik prema Lučkom i Jadranskom mostu.

No nakon nekoliko stotina metara Marušić već uviđa prve manjkavosti prometne signalizacije, specifično ograničenja brzine, koje je prema njegovu mišljenju postavljeno previsoko na alternativnom ulasku na Jadranski most s Avenije Dubrovnik.

Isto tako, Marušić vidi ogroman prometni problem koji će ostati i nakon rekonstrukcije rotora, a taj je izlazak s Jadranskog mosta na Horvaćansku ili Savsku. Marušić ističe da je to "invalidno rješenje" nastalo još u vrijeme izgradnje spomenutog mosta i njegova priključivanja na spomenute prometnice. Kaže da će se gužva s rekonstruiranog rotora jednostavno prebaciti na dva nova žarište – spomenuto raskrižje i raskrižje Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca.

Marušić ističe da je potrebno izbjegavati vrijeme gužvi između 7 i 9 sati te 15 i 17 sati. "Mnogo toga ovisi o vozačima i vozači moraju učiniti ono što mogu da izbjegnu gužve", kaže.

Što se tiče uloge medija u osvještavanju vozača i građana na problem rekonstrukcije rotora i novih prometnih pravaca oko njega, Marušić smatra da su odigrali veliku. "Pokazalo se kako su u prometnom sustavu mediji izvor snage kad je u pitanju sigurnost u prometu i sve ono što treba ispraviti", riječi su hvale kojima je Marušić ocijenio medijsku pokrivenost rekonstrukcije rotora.

"Ovako dobro stanje rezultat je i dobrog vremena i prilagodbe vozača", dodaje naš prometni stručnjak.

Na obilaznom kraku s Jadranskog mosta ili Avenije Dubrovnik prema Lučkom Marušić opet uviđa neadekvatno ograničenje brzine kretanja vozila, koja je za njegov ukus također previsoka.

Što se daljnje prometne situacije na obilaznim pravcima oko remetinečkog rotora tiče, Marušić kaže da će vozači pratiti razvoj situacije. "Ovo je zasad pozitivno iznenađenje", kaže, s obzirom na smanjeni intezitet prometa tijekom naše vožnje.

Pred nama je predbožićni tjedan i predbožićni vikend, a Marušić kaže da se u predbožićnom vikendu eventualne gužve mogu očekivati u popodnevnim satima, no da one nisu usporedive s gužvama za vrijeme regularnih prometnih špica tijekom udarnih radnih dana.

Zbunjeni vozač iliti kako NE reagirati kod pogreške u prometu

Nekako sa završetkom te misli, odjednom smo zastali na obilaznom kraku koji vodi od Arene prema Jadranskom mostu i Aveniji Dubrovnik. Naime, jedan vozač zastao je nasred zavoja ispod podvožnjaka i zbunjeno gledao gdje se nalazi. Nakon kraćeg razgovora s tim vozačem, doznao sam da zapravo želi ići prema Rijeci, no evidentno je krivo skrenuo. U pokušaju da mu objasnim alternativni smjer i kako da se vrati u željeni smjer, odmahnuo je rukom i jednostavno prošao kroz crveno-bijele čunjeve i presjekao (osim niza prometnih pravila) cestu i otišao prema Rijeci. Naš prometni stručnjak sve je promatrao više-manje u nevjerici.

"Ljudi reagiraju pogrešno. Ako netko pogriješi, onda treba ići dalje. Ljudi su zbunjeni jer horizontalna signalizacija treba biti jasna. Često bijelu signalizaciju oboje u sivo i vi ne znate vrijedi li to ili ne vrijedi. Nadamo se da će ovakvih situacija biti manje. Srećom, ovo se dogodilo sad, a ne u situaciji kad su gužve", kaže Marušić.

"Ne smije se ovakav manevar raditi, treba nastaviti dalje, makar potrošili više vremena. To je primjer kako se ne radi", komentirao je rješenje vozača koji se "snašao" u pogreški.

(Ni)malo zanemariv problem

No Marušić vidi problem, odnosno novu manjkavost i u prometnoj signalizaciji na samom kolniku na obilaznim pravcima remetinečkog rotora. Puno je bijelih linija samo prešarano ili jednostavno ostavljeno, a to zbunjuje vozače i dovodi do krivih procjena i pogrešaka u prometu.

"Problem je poništene horizontalne signalizacije koja zbunjuje. To treba napraviti temeljitije, primjerice pokrovom od tanke plastike ili folije i s novom signalizacijom, kaže Marušić.

"Duja" iz zalaganja

Samu horizontalnu signalizaciju Marušić ocjenjuje tek nešto više od prolazne ocjene. "Rekao bih između dvojke i trojke. Potrebna su poboljšanja", kaže i naglašava da ne smije biti zaostale signalizacije.

Ipak, Marušić je, ukupno gledano, obilaznim pravcima donekle i zadovoljan. "Ovo je zasad dobro", kaže i dodaje da se nada kako će vozači tijekom čitavog perioda rekonstrukcije odabrati alternativne pravce šireg luka od ovih oko remetinečkog rotora.

Korisna mudrost

Iskusni prometni stručnjak podijelio je s nama i zanimljiv pogled na ljudsku aktivnost i svojevrstan apsurd. Naime, kaže kako ljudi zanemaruju pješačenje ili bicikl, a onda nakon posla ili vikendom idu na fitness ili u teretane graditi formu i još to skupo plaćaju. "Kretanje pješke je zdravo, a ne košta ništa", podsjeća Marušić i dodaje kako sat vremena više potrošenih na hodanje gotovo pa eliminira potrebu za fitness programima.

Marušić ističe da ako se promet oko remetinečkog rotora tijekom njegove rekonstrukcije smanji za 10 posto, gužve će se smanjiti za 20, a ako se promet smanji za 20 posto, gužve će pasti za 50 posto te u konačnici, ako se promet smanji za 30 posto – gužve će nestati.

Alternativni pravac koji bi vozači trebali izbjegavati – zbog sigurnosti

Za kraj smo prošli i alternativnim pravcem koji Aveniju Dubrovnik povezuje sa od sjevera grada sad odjsečenom Remetinečkom cestom. Taj pravac vodi kroz Trnsko, preko sjevernog ruba naselja Trokut, kroz Savski gaj prema Remetinečkoj. Naime, postoji više krakova Savskog gaja koji izlaze na Remetinečku, koja je sad postala slijepa ulica prema sjeveru i koji usmjeravaju vozila na Remetinečku cestu u smjeru prema sjeveru i rotoru. S obzirom na to, pitali smo Marušića ima li smisla rasteretiti Rasteretiti ulicu Savski gaj put XIII, koja je također alternativni pravac za one koji preko Sv. Klare žele izaći na Remetinečku ili s nje. Marušić smatra da je to previše riskantno.

Prolaskom kroz navedenu rutu, naš je prometni stručnjak preporučio da je vozači svakako izbjegavaju, zbog uskih, nepreglednih i slabo protočnih ulica, a poseban apel uputio je i roditeljima da pripaze na djecu na tom pravcu tijekom perioda rekonstrukcije remetinečkog rotora. Smatra da ta dionica, kao alternativan pravac, predstavlja opciju ispod prometnih standarda i vrlo riskantnu za sve sudionike u prometu.

Za savjet valja pitati stručnjaka, a za rješenje –Japance (možda i Kineze)

U konačnici, pitali smo Marušića ima li kakav savjet za vozače i kako da se pripreme na godinu i pol do dvije alternativnih prometnih rješenja, koliko će trajati rekonstrukcija remetinečkog rotora.

"Mislim da je rok od godinu i pol dana, uzevši u obzir što to znači za promet i građane, predug. Kad se sjetimo da su nakon katastrofe u Fukušimi Japanci nakon nekoliko tjedana osposobili glavne prometnice, onda se sve ovo skupa moglo napraviti u upola kraćem vremenu. Ovo je trebalo napraviti u maksimalno osam mjeseci, uzevši u obzir što to znači, i rad u tri smjene", istaknuo je Marušić.

"Trebalo je biti više organizacije i odgovornosti. Ovo bi Japanci riješili u maksimalno šest mjeseci. Možda i Kinezi", zaključio je Marušić.