Zagrebački rotor zatvoren je jučer u 9 sati ujutro, a mnogi Zagrepčani strahuju od gužvi obzirom da se promet odvija novim alternativnim pravicma kojima se zaobilazi ovo najveće zagrebačko gradilište.

Jučerašnji dan nije donio veće gužve, no mnogi se pribojavaju kakva će biti situacija tijekom današnje jutarnje špice.

Oko 7 sati ujutro promet zaobilaznim cestama bio je prohodan, iako su se već počele stvarati kolone iz smjera Lučkog. Gužve se počinju stvarati i u obližnjim novozagrebačkim naseljima.

Kako javljaju reporterka Dnevnika Nove TV Anamaria Batur i Ivana Mikulčić, većih gužvi zasad nema.

Svi oni koji se još nisu upoznali s novom prometnom regulacijom, to mogu učiniti ovdje.

Dok se automobilski promet preusmjerava na novoizgrađene prometnice, iz ZET-a su objavili i izmijenjene trase za ukupno 19 autobusnih linija koje inače prolaze rotorom.

Riječ je o sljedećim linijama:

110 (Savski most – Botinec), 111 Zagreb (Savski most – Donji Stupnik – Stupnički Obrež), 132 (Savski most – Goli Breg – Brezovica), 133 (Savski most – Sveta Klara – Čehi), 164 Zagreb (Savski most – Horvati), 168 (Savski most - Ježdovec - Prečko), 159 (Savski most – Strmec Odranski), 160 (Savski most – Lipnica – Havidić Selo), 161 (Savski most – Kupinečki Kraljevec – Štrpet), 162 Zagreb (Savski most – Ašpergeri – Kupinec), 163 (Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci), 169 Zagreb (Savski most – Kupinec), 315 Zagreb, 112 (Savski most – Lučko), 222 (Remetinec – Žitnjak), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište) i 165 (Savski most – Klinča Sela).

Linije 109 i 607 također prometuju prema novoj prometnoj regulaciji, ali bez dodatnih izmjena u trasama kretanja. Linija 607 Savski most - Sopot - Savski most prometuje privremeno, do završetka radova, te služi kao supstitucija za obustavljeni tramvajski promet na dionici od tramvajskog okretišta u Sopotu do terminala Savskog mosta.

Što se tiče tramvajskih linija, iz ZET-a su objavili kako će se reorganizirati javni prijevoz putnika na tramvajskim linijama 7 Savski most - Dubec i 14 Mihaljevac - Zapruđe, i to tako da linija 7 prometuje skraćeno, od Sopota do Dupca, a linija 14 od Mihaljevca do Savskog mosta.