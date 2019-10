Za potrebe izmjene privremene regulacije u sklopu rekonstrukcije kružnog toka Remetinec od subote 19. 10. od 23:00 do nedjelje 20. 10. do 6:00 zona kružnog toka bit će zatvorena za sav promet. Za vrijeme radova Jadranski most bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

- Selska cesta – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Avenija V. Holjevca – Avenija Dubrovnik i obratno

- Jadranska avenija – čvor Lučko – obilaznica (A3) – čvor Jankomir – Ljubljanska avenija – Zagrebačka avenija – Slavonska avenija – Avenija V. Holjevca – Avenija Dubrovnik i obratno

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Iz Grada Zagreba sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumijevanje.

Završna faza radova

Izgradnjom podvožnjaka, uređenjem prstena novog kružnog toka prometa te prilaznih rampi građevinski radovi na rotoru Remetinec ulaze u završnu fazu te se uspostavlja dodatna privremena regulacija prometa od 20. 10. 2019. u 6:00. U ovom je trenutku potrebno izvršiti povezivanje Jadranskog mosta s prometnim površinama novog rotora, zbog čega su tijekom listopada i studenog na snazi izmjene privremene regulacije prometa, pri čemu će se iskoristiti i dijelovi novog rotora za brže i sigurnije prometovanje. Radovi će se provoditi u dvije faze.



U prvoj fazi, koja će trajati od 20. 10. 2019. do 10. 11. 2019. pristupit će se uređenju zapadnog kolnika Jadranskog mosta. Zato se postojeće privremeno semaforizirano čvorište na Jadranskom mostu pomiče južnije.

Budući da će na raspolaganju biti istočni kolnik i manji dio zapadnog kolnika, doći će do preraspodjele trakova:

- od sjevera prema istoku zadržava se prometovanje u dva prometna traka, ali s razdvajanjem: jedan prometni trak na zapadnom kolniku, a drugi na istočnom; prolaskom semaforizirane točke oba traka nastavljaju prema jugu i susreću se na novom dijelu rotora,

- od istoka prema sjeveru ulazak na Jadranski most bit će reguliran prometnim znakom – trokutom 'raskrižje s cestom koja ima prvenstvo prolaza' (ulazak na most dosad je bio u režimu slobodnog toka).



Sljedeća kretanja su poboljšana ili nema promjene u odnosu na dosadašnje stanje:

- od zapada prema istoku vozila će se kretati novim dijelom rotora,

- od zapada prema sjeveru se zadržavaju dva prometna traka i postojeća regulacija semaforom,

- od sjevera prema zapadu vozila će, umjesto skretanja na privremenu prometnicu, produžiti ravno preko novog rotora na Jadransku aveniju,

- od istoka prema zapadu vozi se privremenom prometnicom.



Manje su izmjene na raskrižju Jadranska avenija – Ulica Vice Vukova, gdje će se promijeniti smjerovi kretanja na prilaznim rampama. Svi prometni tokovi bit će kanalizirani i odvojeni bez kolizija, a zbog korištenja više prometnih površina propusna moć raskrižja bit će povećana.

Druga faza radova

Druga faza trajat će od 10. 11. 2019. do 1. 12. 2019., kada se uređuje istočni kolnik i dio mosta. Promjene u odnosu na prvu fazu radova su sljedeće:

- od sjevera prema istoku oba se traka vraćaju na zapadni kolnik i vode paralelno preko semafora i novog dijela rotora,

- od istoka prema sjeveru formiraju se dva prometna traka na novom dijelu rotora i semaforskom regulacijom dozvoljavat će se ulazak na Jadranski most,



Ostala kretanja zadržavaju režim kretanja iz prve faze. Na križanju Jadranske avenije i Ulice Vice Vukova zadržava se ista privremena regulacija prometa. Više detalja i grafički prikaz dostupni su na mrežnoj stranici Grada Zagreba.



Iz Grada Zagreba ističu da nova privremena regulacija u prvoj fazi otežava prometovanje vozila od istoka prema sjeveru. Budući da je ovo kretanje u koliziji s vozilima koja se iz smjera zapada prema sjeveru kreću programiranjem semaforskog uređaja, maksimalno će se pokušati ublažiti ovaj nedostatak. U drugoj se fazi za ovaj tok formiraju dva prometna traka te će uvjeti prometovanja biti bolji od današnjih. Ostala kretanja u obje faze zadržavaju iste ili dobivaju bolje uvjete prometovanja.



Uspostavom ovih regulacija, kao i do sada, sve odgovorne službe i osobe pratit će odvijanje prometa u novim uvjetima te stalnim korekcijama i prilagođavanjima usklađivati zahtjeve prometa, pri čemu će zahtjevi javnog prometa biti na prvom mjestu.