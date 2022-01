Vozač Autotroleja Robert Puljić smatra da je ostao bez posla jer je javno upozorio na nelogičnosti u voznom redu i tablicama koje djelatnici dobivaju.

Robert Puljić, djelatnik Autotroleja i inženjer prometa ostao je prije dva dana bez posla - nije mu produžen ugovor o radu na određeno vrijeme.

"Ostao sam bez posla u Autotroleju jer sam javno upozorio na nelogičnosti u voznom redu i tablicama koje mi vozači dobivamo. Razočaran sam s ljudske strane jer nisam nikoga optuživao za ne znam kakve milijunske pronevjere ili slično, nego samo na jednostavno rješive tehničke probleme u organizaciji voznih redova i na činjenicu da ljudi koji su puno bolje plaćeni od nas vozača ne rade svoj posao kako treba", ispričao je za Novi list.

Već je nekoliko puta upozoravao na nepravilnosti i nelogičnosti upravu i osnivače komunalnog društva, Grad Rijeku i okolne jedinice lokalne samouprave.

"Ne, nisam očekivao ovakav kraj priče. Upozorio sam upravu tvrtke i osnivače na čisto tehnički problem koji se da riješiti u tijeku jednog radnog tjedna, a ne rješava se već godinama. U to sam se uvjerio još kao putnik Autotroleja, što sam bio do prije dvije i pol godine, kada sam počeo raditi kao vozač, jer sam svakodnevno presjedao, putujući autobusima iz Matulja. Kada sam kao vozač vidio da je riječ o banalnim problemima, kad se izostavi jedna riječ u tablicama koje mi vozači dobivamo pa radi toga netko ostane na cesti, bez prijevoza, morao sam reagirati. I evo kako je sve završilo", komentirao je.

Bio je zaposlen u tvrtki 30 mjeseci, a bez ugovora je ostao upravo kada to komunalno društvo ima otvoren natječaj za zapošljavanje 10 novih vozača.

"Da stvar bude zanimljivija, na Zavodu za zapošljavanje je raspisan natječaj putem kojeg se zbog povećanog opsega posla traži 10 novih vozača autobusa. Natječaj je raspisan 14. siječnja i traje do 14. veljače, a u sredini tog vremenskog perioda se meni, kao očigledno nepoželjnom vozaču, ne produžuje ugovor", dodao je.

U siječnju 2019. Autotrolej mu je platio troškove prekvalifikacije u iznosu od 17.000 kuna te je potpisan ugovor kojim se obvezao da će stupiti u radni odnos u Autotroleju u minimalnom trajanju od dvije godine, uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Ugovor je potpisao i direktor društva Alberto Kontuš.

"U trenutku kada se meni ne produžuje ugovor za radno mjesto vozača autobusa, samo u prigradu imamo 23 vozača s otvorenim bolovanjem, dvojicu na godišnjem odmoru te petoricu slobodnih. Preostalih osamdesetak radi, nezanemariv dio njih, na svoj slobodan dan. U gradu, na lokalnim linijama, desetorica vozača odrađuje takozvane 'duple smjene', prvu od četiri ili pet do 10 ili 11 sati, te treću od 16 ili 17 do 22 ili 23 sata, ovisno o duljini smjene. Drugim riječima, da se kojim slučajem spomenuta desetorica predomisle i odbije odraditi dodatnu smjenu, sustav bi se urušio, više od 50 polazaka ne bi imao tko odvoziti. Direktor to, vjerujem, dobro zna, ali iz nekog razloga, pretpostavit ću uz podršku Korza 16, uzima si za pravo ignorirati sve objektivne razloge zbog kojih neprodužavanje mog ugovora o radu predstavlja tek mizeran pokušaj pokazivanja mišića, kao primjer svim ostalim vozačima što ih čeka ako se usude progovoriti protiv nesavjesnog poslodavca", rekao je.

Gradonačelnik o slučaju

Riječki gradonačelnik Marko Filipović također se osvrnuo na apsurdnu situaciju koja je nastala u želji vozača za boljim uvjetima rada.

"Nisam znao da je cijela situacija s gospodinom Puljićem završila na ovakav način i ukoliko njegov ugovor nije produžen zbog njegovih javnih istupa, to nipošto ne odobravam. I sam sam odgovarao na njegovo otvoreno pismo u kojem sam mu obrazložio zbog čega se događaju problemi na koje je gospodin u dopisu ukazao te sam naveo načine na koje se ti problemi rješavaju", istaknuo je Filipović.

Osim Puljića, otkaz je dobio i voditelj Odjela tehnologije i razvoja prometa - zbog propusta u rukovođenju Odjelom koji obavlja poslove organizacije javnog prijevoza i izrade voznih redova. No, ponudili su mu novi ugovor o radu s istim koeficijentom, ali taj zaposlenik nije prihvatio ponudu, rekao je Puljić.

Odgovor iz Autotroleja

"Ovim zadnjim istupom g. Puljić još jednom je dokazao da je osoba koja se ne može prilagoditi na rad u Društvu. Ne poštuje nikoga i ništa i svojim višestrukim istupima koji traju preko dvije godine remeti rad Društva i narušava njegov ugled.

U puno navrata su neposredni rukovoditelji, pa i direktor Društva, s istim razgovarali vezano uz njegove prigovore. Reagiralo se konstruktivno na svaki njegov prigovor, odnosno zahtjev. Međutim, isti nikada nije bio zadovoljan učinjenim te je nastavljao s iznošenjem različitih prigovora što je eskaliralo pisanjem niza otvorenih pisama javnosti, suvlasnicima društva te u konačnici pozivom čitave javnosti na bunt. G. Puljić imao je ugovor na određeno vrijeme. Prvi ugovor bio je u trajanju od dvije godine, s obzirom na to da je Autotrolej financirao njegovu prekvalifikaciju te mu je nakon toga ugovor o radu produljen dva puta na tri mjeseca, neovisno o tome što je već tijekom trajanja prvog ugovora krenuo sa svojim negativnim javnim istupima. Osim toga, u nekoliko navrata je prekršio pravila službe, za što je bio usmeno upozoren. Direktor Društva je prilikom zadnjeg razgovora s g. Puljićem, a prije zadnjeg produljenja ugovora naglasio između ostalog da cijeni njegovu energiju i motivaciju, te da računa na njega za rad u službama u skladu s njegovom stručnom spremom. U svojem zadnjem pismu, u jednakom stilu kao i u prethodnima, g. Puljić, obezvrjeđuje u potpunosti rad Društva i omalovažava sve zaposlenike pa čak i svoje kolege vozače", istaknuli su u priopćenju za Novi list.