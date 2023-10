Vojni analitičar o snimci napada na bolnicu u Gazi: "Dvojbene su, ako se radi o zrakoplovnom udaru, širina i dubina kratera"

Vojni analitičar Ivica Mandić analizirao je snimku napada na bolnicu u pojasu Gaze koju je objavio Izrael.

"Po geolociranim snimkama, očigledno je smjer udara raketa Izrael. Na snimci vidimo požar koji nije od zgrade nego s parkinga bolnice, a sama zgrade bolnice nije pogođena", rekao je.

"Dvojbena je, ako se radi o zrakoplovnom udaru, širina i dubina kratera – radi se o metru kvadratnom, a maksimalna dubina je 30 cm. Obzirom da Izrael za većinu zračnih udara koristi municiju od 400 ili 900 kg eksploziva, taj krater bi bio ogroman. Mogli biste malu kuću napraviti. Na fotografijama niti snimkama ne vidimo strukturna razaranja objekata u blizini, ni u crkvi ni u kompleksu bolnice nema takvih oštećenja", objasnio je Mandić.

Istaknuo je i da još nisu objavljeni ključni dokazi o napadu.

"Nismo dobili slike ostatka rakete i analizu fragmenata, što je elementarno. Ne treba vam za to ekspert, to policija radi najnormalnije, pa je pitanje manipulira li se time. To je prvo što se treba objasniti svijetu, da se razjasni tko je odgovoran za smrt velikog broja ljudi", napomenuo je vojni analitičar te dodao da ne vjeruje službenim brojkama o broju mrtvih.

"Mi bismo trebali saznati istinu jer ovakav incident može dovesti do teških i dalekosežnih posljedica jer se čitave države mogu uključiti u rat", zaključio je.

