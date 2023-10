Video rakete ispaljene na bolnicu iz Gaze je - lažan: Snimljen je najmanje 40 minuta poslije krvavog događaja

Dva službena izraelska računa na X-u, objavila su i kasnije izbrisala video za koji se tvrdilo da prikazuje napad na baptističku bolnicu Al-Ahli u gradu Gazi. Novinari na terenu smatraju kako to dokazuje da je Izrael odgovoran za raketiranje u kojem su ubijene stotine civila.

Isprva su svi bili potpuno sigurni da je za napad kriv Izrael, uključujući i same Izraelci koji su opravdavali napad i govorili da su se u bolnici nalazili teroristi. A onda su iznenada izraelski dužnosnici rekli da je eksploziju izazvao Islamski džihad, palestinska skupina koja se bori zajedno s Hamasom.

Pročitajte i ovo Zona konflikta Tko su ključni igrači na palestinskoj strani sukoba s Izraelom: Velike su razlike između Islamskog džihada, Hamasa i Fataha

Službeni X račun za državu Izrael i Michael Herzog, izraelski veleposlanik u SAD-u, objavili su video za koji su tvrdili da prikazuje raketu ispaljenu iz Gaze. Prema njima, Hamas je odgovoran za uništenje bolnice, piše Al Jazeera.

The first public mentions of the hospital strike were around 7:20pm local time. This livestream shows an explosion at about 8pm local time. https://t.co/YqfOA0iDcz