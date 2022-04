Svijet je šokiran još jednim masakrom civila u Ukrajini. Ruska vojska raketirala je prepunu željezničku postaju u Kramatorsku. Ubijeno je mnogo civila.

O najnovijem zastrašujućem ruskom zločinu, ali i promjeni ratne taktike reporterka Sabina Tandara Knezović razgovarala je u Dnevniku Nove TV s vojnim analitičarom Ivicom Mandićem.

"Nije se napad slučajno dogodio, ovo je namjerni udar ako se promatra vojna misija Rusije proteklih 15, 20 godina. Onda ona kombinira nešto što su hibridne operacije s kinetičkim udarima. Ta kombinacija često nema blage veze sa životom. Hibridni udar se radi formiranjem mreže ljudi, ali i kibernetičkim udarima. Kada se dođe do određene razine rastrojstva društva i države, primjeni se i kinetička sila", objasnio je Mandić.

Pogrešno je shvatiti da su te dvije stvari u sinergijskom učinku, dodao je. "Rusku vojsku često zovu artiljerijska vojska s puno tenkova. Oni ne znaju drugačije i ovo je namjera i namjerno udaranje po civilima sa svrhom da se stvori panika. Od prvog dana se radi na tome", naveo je.

Na projektilu su ispisane riječi "za djecu". "To je bolesna i barbarska poruka. Ona je sa svrhom stvaranja opće klime koja nastoji rastrojiti društvo u smislu pružanja onoga što je do sad najbolje radila - jedna uređena država koja funkcionira u stanju rata gotovo pa savršeno. Problem pogibije velikog broja civila dovodi do erozije volje za borbom i to je vrlo jasno. Radi se o terorističkoj strategiji da bi se provele vojne operacije", rekao je.

Spominje se nova ruska taktika u kojoj će zapravo napasti istok zemlje. "Oni su prisiljeni ići na istok jer početak njihove operacije je amaterski isplaniran. Ne možete sa 150.000 vojnika osvojiti zemlju koja je veličine više od 630.000 kvadratnih kilometara i ima 44 milijuna stanovnika. Svi smo bili iznenađeni tim amaterizmom", objasnio je Mandić.

Politički cilj nisu mogli ostvariti i to će probati nadoknaditi okupiranjem administrativnih granica Donjecka i Luganska. "Ja u to čisto sumnjam", rekao je.

Putin se od početka rata gotovo nikad ne pojavljuje u javnosti. "Sumnjam da je on često u Kremlju. Mislim da se nalazi na Uralu u određenim skloništima. Taj krug ljudi koji je oko njega, što je i uzrok ovakve provedbe operacija, nema blage veze niti je kad bio kompetentan za planiranje i provedbu vojnih operacija. Jedan od najvećih uzročnika gdje sustav obmani vlastitog predsjednika je istraživanje pete uprave FSB-a Ukrajine. U smislu njihove mreže ljudi i toga što su radili, da će se ukrajinsko društvo i država raspasti na prvi mig i udar. To je suludo", zaključio je.

