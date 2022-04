Rusija zasad nije prekinula isporuku plina europskim zemljama, koje su jasno poručile da plin neće plaćati u ruskoj valuti. Hoće li ili neće, vidjet ćemo krajem travnja ili početkom svibnja, kada će na europske adrese početi stizati računi za travanj. A rat u Ukrajini ne jenjava. Raketiranja ne prestaju, a time ni agonija tisuća civila.

Aktualne događaje u Ukrajini za Dnevnik Nove TV komentirao je vojno-sigurnosni analitičar Ivica Mandić.



Rusija tvrdi da su ukrajinski helikopteri pogodili skladište nafte u Belgorodu. Ukrajina to ne želi ni potvrditi ni demantirati. "Posve je normalno da u vojnim operacijama izvršite napad na teritorij druge zemlje. Jedan drugi razlog nijekanja ili bolje reći šutnje - radi se o tome čime su oni to napravili iz helikoptera. Nedvojbeno je da su ukrajinske snage izvršile napad. Pitanje je kakva je oprema korištena u toj akciji", objasnio je.

Također, dodao je i da ono što se dosad zna jest da su korištene američke rakete. Po međunarodnom pravu to je uobičajeno u ratu, da "će se izvršiti udar po energetskim sustavima onih koji su izravna potpora vojnim operacijama".



Borbe na sjeveru Ukrajine se nastavljaju. NATO tvrdi da se ruska vojska ne povlači nego regrupira. "Bilo kojem analitičaru na svijetu bilo bi teško ustvrditi da je došlo do promjene stvarnog strateškog cilja. Deklarativno da, ali je došlo do promjene strateškog cilja u smislu svrgavanja legitimno izabrane vlade u Kijevu na čelu s Volodimirom Zelenskim. U tom smislu se zadržavaju snage na sjeveru Kijeva koje su trpile ogromne gubitke iz drugog razloga - tim zadržavanjem ruskih snaga na području grada nije moguće manevar glavnine oružanih snaga Ukrajine da se ide u napadne operacije na istoku. Oni cijelo vrijeme zadržavaju takvo što. Ruske snage nisu više sposobne provoditi velike napadne operacije, ali jedan dio ukrajinskih snaga vežu", rekao je.

Problem je potreba za konsolidacijom postrojbi, dodao je. Neke postrojbe su pretrpjele više od dvije trećine gubitaka.



Mariupolj se još uvijek nije predao. Ruska vojska ne propušta humanitarnu pomoć, evakuacije civila su otežane i spore. "U jednom dijelu će ruska vojska iskrvariti. Ono što nam nije poznato - hoće li ukrajinske oružane snage izvršiti udar s boka na rusku vojsku koja operira na jugu", kazao je.

