Ne zna se gdje je Marina Ovsjanikova, antiratna prosvjednica koja je upala u vijesti na ruskoj televiziji.

Podsjetimo, usred vijesti koje su emitirane uživo na ruskoj televiziji Prvi kanal u kadar je upala žena koja se suprotstavila autoritativnom Putinovu režimu. ''Zaustavite rat! Ne vjerujte propagandi! Lažu vam!'' pisalo je na njezinu transparentu.

Ispostavilo se da je riječ o urednici na televiziji. BBC javlja kako je novinarka sinoć privedena, no da je njezin odvjetnik nije uspio naći niti u jednoj policijskoj stanici. Jedna državna novinska agencija izvijestila je da je protiv nje započela pretkrivična istraga.

BBC pretpostavlja da će se danas pojaviti na sudu u Moskvi.

Hrabra novinarka mogla bi se suočiti s ozbiljnom kaznom i do osam godina zatvora, piše BBC. Kremlj je nedavno uveo stroge kazne za one koji sudjeluju u nedozvoljenim prosvjedima ili na "neprimjeren način" izvještavaju o događanjima u Ukrajini.

