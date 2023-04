Objavljeno je službeno izvješće češke policije, koje je pokazalo da je smrt porečkog maturanta u Pragu nesretan slučaj. U utorak ondje stiže stručni tim psihologa, što je uživo u Dnevniku Nove TV komentirala voditeljica tima Davorka Glavina-Stanković.

Smrt maturanta iz Poreča bio je nesretan slučaj, stoji u službenom izvješću češke policije. Mladić je, naime, pao s balkona na petom katu noćnog kluba u središtu Praga. Tijelo stradalog maturanta bit će prebačeno u Hrvatsku u dogovoru s roditeljima.

U Srednju školu Mate Balote u Poreču stigao je krizni tim od devet ljudi koji će učenicima i nastavnicima pružati psihološku pomoć. Ovaj je slučaj uživo u Dnevniku Nove TV komentirala voditeljica tima Davorka Glavina-Stanković.

"Krizna intervencija počinje, devet članica tima – mi smo ženska ekipa – i radit će se dva dana. Radit će s učenicima u razredu, s nastavnicima, s roditeljima. Bit će organizirano privremeno psihološko savjetovalište u koje će moći doći bilo koja osoba koja radi i boravi u školi: roditelji, učenici, osoblje škole", rekla je.

VIDEO Što je parkour? Opasna disciplina zbog koje je poginuo nesretni maturant u Pragu

Također je istaknula da mentalno zdravlje predstavlja sve veći problem učenika srednjih škola.

"Psiholozi se u školi bave svačime, posebno u posljednjih 10-15 godina, kada su krenuli veliki problemi i rast teškoća s mentalnim zdravljem. Pokazuje se veliki odmak u cjelokupnom radu s učenicima. Kad sam počela raditi, bila sam tipična školska psihologinja, a pred kraj radnog vijeka postala sam klinička psihologinja", objasnila je.

"Normalno je da će učenici cijeli život pamtiti ovaj događaj i to nikada neće zaboraviti. To je za njih jedna velika trauma i tragedija. To je trebala biti zabava, ugoda, zafrkancija na putovanju" dodala je.

Smrt maturanta u Pragu: Policija otkrila kako je došlo do tragedije

Na kraju se osvrnula na činjenicu da gotovo svaka druga srednja škola nema zaposlenog psihologa.

"Osobno mislim, bez obzira na to što sam po profesiji psihologinja, da je to veliki problem. Razgovarajući s kolegicama u školama koje nemaju ekipiranu stručnu službu – u kojoj su prisutni pedagog, psiholog, defektolog, edukacijski rehabilitator, logoped – mislim da masa škola vapi za takvim stručnjacima. Posebno naglašavam da je mentalno zdravlje dosta velik problem u srednjim školama", zaključila je na kraju razgovora.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr