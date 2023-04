Učenik porečke srednje škole poginuo je u noći s petka na subotu na maturalnom putovanju u Pragu. Navodno je pao s velike visine. Cijeli slučaj prokomentirao je i direktor turističke agencije Floris Milohanović.

Još se utvrđuju svi detalji smrti učenika iz Poreča koji je poginuo na maturalcu u Češkoj. Učenici su bili na putu s jednom pulskom turističkom agencijom.

"Ovo je prvi put u 30 godina da se tako nešto dogodilo. Nismo to još doživjeli i od jedan sat ujutro smo u stalnom kontaktu s ravnateljem i profesorima koji su za vrijeme događaja bili s djecom na licu mjesta. Svi su potreseni, no uspjeli su se nekako sabrati i organizirati odgovorno povratak djece nazad u Poreč", rekao je direktor agencije Floris Milohanović.

Roditeljima su ponudili svu moguću pomoć oko puta u Prag - svoje vodiče i partnere.

"Ne znamo što se dogodilo vani te večeri, no policija je isključila mogućnost nasilne smrti pa su djeca puštena da se vrate u Hrvatsku. Podatke policijskih izvještaja s očevida nemamo i to će vjerojatno ići preko ambasade. Koliko znam obdukcija tijela će biti sutra, pa će se ono vratiti u Hrvatsku. Bio je to nesretan slučaj, pao je s velike visine", kazao je Milohanović za Jutarnji list.

Nesreća se dogodila u hotelu u kojem su maturanti odsjeli: Ministarstvo obrazovanja pokrenulo postupak krizne intervencije

Učenici koji su bili s poginulim maturantom na školskom izletu vratili su se svojim kućama. Kako je još u subotu neslužbeno doznala reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar, učenik je pao s velike visine.

Ravnatelj Srednje škole Mate Balote Poreč kazao je da se jutros razgovaralo s profesorima i vodičima koji su bili na izletu. "Za sada imam samo usmene informacije o tome što se dogodilo i dok mi se to ne potvrdi službeno ne bih davao nikakve informacije o uzrocima tragedije", rekao je potreseni ravnatelj Krešimir Bronić za Istra24.

Ministarstvo obrazovanja sljedeći tjedan u školu hitno šalje tim za krizne slučajeve i psihološku pomoć.