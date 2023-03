Spojen je most Cetina u Omišu. Trenutak je to koji se dugo čekao, a za prolazak prvih automobila čekat će se do jeseni. O tom je projektu s Tončijem Musulinom, predstavnikom izvođača radova, razgovarao reporter Mario Jurič.

Nakon dugog čekanja, u Omišu je spojen most Cetina, ali će se za prolazak prvih automobila čekati do jeseni. O njemu je s Tončijem Musulinom, voditeljem projekta i predstavnikom izvođača radova, razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

"Koristila se stvarno specifična tehnologija koja se nije koristila na ovima prostorima. Zanimljivo je, što ste mogli i vidjeti, je da je konstrukcija drugačije debljine na polovici mosta i na samim krajevima. Sustav naguravanja koji smo koristili je jedan posebno kompliciran sklop", rekao je Musulin.

Zatim je komentirao i visinske razlike koje su se mogle vidjeti prije spajanja dva dijela mosta.

"Nažalost, bili smo često predmet ismijavanja. Te visinske razlike baš su bile produkt ove tehnologije. Svi smo znali da ćemo se u konačnici spojiti i drago mi je da smo se sada našli na mostu i vidimo da sve funkcionira", rekao je tijekom javljanja uživo u Dnevnik Nove TV.

Također je detaljnije opisao materijal od kojega je most izgrađen.

"Imamo 1280 tona ograđenog čelika. Na kraju su dijelovi čelične konstrukcije ispunjeni betonom – otprilike 500 kubika je otišlo na svaku stranu. Na koncu to daje cijeli sklop dug 216 metara", objasnio je.

"Imamo još posla. Trebamo završiti instalacije unutar samoga mosta. Odvijaju se radovi na vodovodu i odvodnji, postavljaju se zaštitne ograde i završni radovi se finiširaju s hidroizolacijom i asfaltom, nakon čega promet može krenuti", rekao je na kraju razgovora.

