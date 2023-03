Most preko Cetine u Omišu svečano će biti otvoren u četvrtak, a radovi se privode kraju.

Zavarivanje mosta iznad rijeke Cetine koji je dio omiške zaobilaznice je pri kraju. Završetak radova predviđen je za četvrtak.



Objekt dug 216 metara i visok 70 metara u kanjonu Cetine povezuje dva tunela – Omiš i Komornjak i bit će dio brze ceste između Omiša i Splita koja bi trebala biti završena 2025.

Građevinsko čudo kojem su i ulaz i izlaz tuneli izazvalo je posljednjih mjeseci dosta pozornosti s obzirom na to da su dvije strane mosta bile na različitim visinama zbog čega su neki pomislili da je došlo do pogreške.

Međutim, iz Hrvatskih cesta su objasnili da je riječ o standardnom postupku pri gradnji mostova promjenjive visine. Južna strana mosta potisnuta je do kraja i spuštena na konačne ležajeve, dok se sjeverna strana mora još jednom potisnuti, a to podiže most na očekivanu razinu.