Spojen je most Cetina u Omišu. Nakon što je zavareno posljednjih nekoliko milimetara mosta, sve je proslavljeno uz vatromet i dimnu zavjesu. Most je dug više od 220 metara, a ukupna investicija veća od 23 milijuna eura. Riječ je o jedinstvenom projektu jer most Cetina spaja dva tunela Omiš i Komorjak na visini od 77 metara.

Most Cetina spojen je u sklopu projekta izgradnje dijela obilaznice Omiša. Most u punoj dužini ima 224,45 metara, a s obzirom na to da nadsvođuje Cetinu čeličnim lukom čiji su krajevi učvršćeni u tunelima s obje strane mosta, njegova je duljina veća od vidljive konstrukcije.

Vrijednost radova iznosi 23,16 milijuna eura bez PDV-a, a realizacijom projekta prometno će se rasteretiti gradska jezgra Omiša.

"Politička svita je otišla, na mostu su ostali radnici. Slijedi nastavak radova - postavljanje hidroizolacija, burobrana, a na samom kraju i asfaltiranje. Most izgleda impresivno, s lijeve strane se može vidjeti omiško zaleđe s lijeve strane, a s desne pogled na more", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič te dodao da se stvaraju kolone.

Spojen most iznad Cetine - Plenković: ''Mislim da je ovo sjajan dan!''

Most bi u punoj funkciji, dodaje Jurič, trebao biti do kraja ove godine. "Most je dio puno većeg projekta omiške obilaznice od Splita do Omiša. Kad će to biti gotovo - nisu mogli prognozirati ni predsjednik Vlade, ni ministar prometa. Kazali su samo da Omišane i goste i ove godine sigurno očekuju gužve kroz centar grada. Do konačnog završetka mosta morat će se još malo strpiti", zaključio je Jurić.

