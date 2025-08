Vlasnik Brodosplita i DIV-a u sve većim problemima zbog azbesta: U priču se uključio i DORH

Video na kojem su snimljeni radnici DIV grupe, izvođača radova na rekonstrukciji raskrižja državne ceste na solinskoj Širini, zabrinuo je građane zbog načina na koji su radnici usitnjavali cijev. Iz same tvrtke potvrdili su da su pri iskopu terena nenadano otkrivene azbestne cijevi, koje su bile dio zastarjele komunalne infrastrukture.

Problemi s azbestom - 6 Foto: DNEVNIK.hr

"To što se radi na famoznoj Širini, koja se radi, evo, već petu godinu, to normalnom čovjeku ne ide u glavu. Ako on misli ovako čistiti brod kao što ovdje čisti azbest, onda ajme nama", rekao je Ante Tešija iz Solina i dodao: "Dakle, oni su izvršili neka sad mjerenja unutra i kažu - nema azbesta. Kako će ga bit kad ga nisi dirao."

Stručnjak i sudski vještak je jasan

Stručnjak i sudski vještak za zaštitu na radu s više od 40 godina radnog iskustva je jasan - točno je propisano kako se mora postupati s azbestom kao opasnom radnom tvari.

"Iz onog što sam ja vidio se može reći da mjere zaštite nisu adekvatne poslu koji obavljaju radnici. Postoje mjere zaštite, osim toga postoji procjena rizika kod poslodavca koju je on dužan odraditi i tamo predvidjeti mjere zaštite i osobnu zaštitnu opremu koju radnici trebaju koristiti. Činjenica je da profit ne bi smio biti prioritet pri obavljanju i ugovaranju takvih poslova", poručio je Zlatko Videc, predsjednik Hrvatskih udruga stručnjaka zaštite na radu.

Iz Debeljakove tvrtke odmah su reagirali. U pisanom odgovoru tvrde da je došlo do početnog propusta u komunikaciji na terenu i poslali su fotografije radnika u zaštitnoj opremi. Nastavljaju da su ovlaštene stručne službe izvršile mjerenja kvalitete zraka te da nema opasnosti za radnike, okoliš ili građane.

Problemi s azbestom - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Kazna je paprena

Državni inspektorat utvrdio je drugačije: "Inspekcija zaštite okoliša obavila je inspekcijski nadzor te s obzirom na to da je postupano u suprotnosti člankom 19. Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom i otpadom koji sadrži azbest, što je kažnjivo po članku 171. Zakona o gospodarenju otpadom, izdat će se prekršajni nalog. Nadalje, drugi inspekcijski nadzor - Inspekcije rada - nadležne za nadzor u području zaštite na radu, još je u tijeku", poručili su.

Kazna je oko 17.300 eura. Za građane i gradonačelnika Solina i okolice - zdravlje nema cijenu.

"Problem je u tim malim sitnim komadićima koji se mrve i i onda nastaje prašina koja radi te čestice koje se zabijaju u pluća", poručila je Ivana Ćubelić iz Vranjica.

Problemi s azbestom - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Splićani zapravo moraju biti svjesni da svaka bura koja puše čestice azbesta odnosi njima u pijat praktički", smatra Marin Mandić, predsjednik mjesnog odbora Vranjic.

Još se čeka nalaz inspekcije

"Snimka je ovako poprilično zabrinjavajuća, međutim sad smo svi nekako fokusirani na dolazak ovog broda. Solinjani, Vranjičani, pa cijelo ovo okruženje živi već desetljećima s azbestom", rekao je Dalibor Ninčević, gradonačelnik Solina.

Svi se, poručuje, pokušavaju izboriti da se te navike promijene. "Te cijevi su sad zbrinute i, koliko mi je rečeno, predane ovlaštenoj tvrtki koja će cijevi zbrinuti na odgovarajući način", dodao je.

Nalaz Inspekcije rada još se čeka. U sve je uključen i investitor projekta Hrvatske ceste, koje tvrde da udaranjem po navedenim cijevima nije došlo do raspršivanja azbesta u obliku opasnom za zdravlje ljudi, a stručni građevinski nadzor provodi se svakodnevno.

"Azbest je sam po sebi opasan"

"Azbest je sam po sebi opasan u praškastom obliku, inače pet do sedam mikrona čestica ulaze u donji dio pluća i na taj način utječu na organizam radnika. Razumijem da je javnost zabrinuta za svoje okruženje u kojem živi i radi. Ljudi s pravom postavljaju pitanja, a na stručnim službama i institucijama države je da odradi posao i da iza toga stoji", dodao je Videc.

A u drugi sporni slučaj, vezan uz talijanski brod pun azbesta, na kojem su u splitskom škveru krenuli pripremni radovi za vađenje nekoliko stotina tona azbestno-cementnih obloga - uključilo se Državno odvjetništvo.

Potvrdili su za Dnevnik Nove TV da su otvorili spis te zatražili izvješće Državnog inspektorata i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o njihovu dosadašnjem postupanju i poduzetim radnjama.