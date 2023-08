Direktor HTZ-a otkrio koliko je zapravo turista u Hrvatskoj: Od destinacija posebno ga veseli jedan grad

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić iz Stinice je za Dnevnik Nove TV otkrio nove turističke brojke.

"Do sada smo ove godine ostvarili osam posto više dolazaka i tri posto više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Negdje smo izjednačeni s rekordnom 2019. što se tiče ovih fizičkih pokazatelja i ja bih rekao da možemo biti više nego zadovoljni", komentirao je.

Brojke su sjajne, ali neki djelovi Hrvatske posebno se ističu.

"Kad govorimo o turističkim regijama naravno Istra je tu broj jedan kao najturističkija", rekao je i dodao: "Slijedi Splitsko - Dalmatinska županija, Kvarner, Zadarska i Dubrovačko - Neretvanska županija. Kada govorimo o destinacijama najposjećeniji su Dubrovnik, Split, Vir, Zadar, Medulin, Poreč, Rovinj, Umag, ono što posebno veseli i Zagreb."

Gotovo sva tržišta bilježe porast dolazaka.

"Najemitivnija tržišta su nam Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija, Češka i Poljska. Posebno veseli povratak Velike Britanije koja je opet ušla u top 10 i naravno SAD-a što je važno za pozicioniranje Hrvatske na dalekim tržištima", pojasnio je Staničić.

Ljudi se žale na goleme gužve, pa se postavlja pitanje je li u Hrvatskoj otegotna okolnost što još uvijek nemamo drugačiji sustav naplate cestarina. Staničić smatra da su s ovakvim brojem gostiju gužve na cestama neizbježne.

"Ovo je uobičajeno u ovom dijelu godine", rekao je. Kaže da je normalno da budu gužve na autocestama. ''Jednostavno one ne mogu progutati takav broj vozila. Sigurno je da ćemo u idućoj godini kako je i sam potpredsjednik Vlade gospodin Butković najavio uvođenjem novog sustava naplate cestarina olakšati turistima i putovanje do konačnih odredišta. Vjerujem da će to biti i dodatni zamašnjak u budućem razvoju turizma'', zaključio je.

