Bizaran slučaj koji se dogodio jednoj Šibenčanki opisuje realnost Hrvatskih željeznica. Vlak kojim je mislila putovati uopće nije pošao sa šibenskog kolodvora jer kondukter nije došao na posao.

Bizarno zvuči događaj od utorka ujutro, koji je opisala Šibenčanka, inače redovita putnica na relaciji Šibenik-Perković-Split.

Kako prenosi portal Šibenski.hr, uzalud je ustala u sitan noćni sat da bi u 4:47 ujutro sjela na vlak do Perkovića, a odatle presjela u drugu kompoziciju za Split. Vlak za Perković naime, uopće nije pošao sa šibenskog kolodvora jer kondukter nije došao na posao, a kada posada nije popunjena, kompozicija ne smije prometovati.

Netko je u HŽ-u napravio pogrešan raspored, glasi neslužbeno objašnjenje te svježe blamaže željeznica.

"Svako jutro putujem vlakom na posao iz Šibenika, a jučer sam radila na daljinu, imam tu mogućnost. U vlaku smo bile jedna studentica i ja, inače je najviše osam putnika na toj relaciji", govori građanka uskraćena za uslugu, zajedno još s jednom studenticom.

"Putnika nema puno, najviše 7-8, a upitno je jesu li putnici koji na isti vlak čekaju na postajama u Mandalini i u Ražinama uopće bili obaviješteni da nemaju vezu do Splita? Inače je to uglavnom pouzdana linija, no pada ponekad na nedopustivim šlampavostima prijevoznika, kao toga jutra".

Ipak, htjela je i nešto pohvaliti u ovom događaju, a to je istup ljubaznog prometnika koji se ispričao nakon što je nju i suputnicu obavijestio da od puta u Split nema ništa toga dana.

Stigao je i odgovor te isprika glasnogovornice Uprave HŽ Putničkog prijevoza: "Ispričavamo se putnicima zbog otkazivanja vlakova. Kondukter koji je trebao pratiti ranojutarnje vlakove iz osobnih razloga nije došao na smjenu na vrijeme. S obzirom da se vlakovi koje je trebao pratiti ne mogu u promet pustiti bez konduktera te da ugovorni autobusni prijevoznik nije mogao isporučiti autobuse u 60 minuta od predviđenog polaska prvog vlaka, danas, 31. svibnja došlo je do otkazivanja vlakova 5820 (Šibenik 4.53 – Perković 5.23) i 5821 (Perković 5.50 – Šibenik 6.21). U vlaku 5820 bila su dva 2 putnika. Putnici su bili prevezeni prvim sljedećim vlakovima, odnosno vlakovima 5800 (Šibenik 6.27 – Perković 6.57) i 5801 (Perković 7.04 – Šibenik 7.35)", pisalo je u priopćenju.