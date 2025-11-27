Vlada daje 150 milijuna eura za podmirenje dugova u zdravstvu, ministrica nije zadovoljna: "Tražili su 500"

Zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država te kojima su osnivači županije za podmirenje dijela dugovanja bit će iz državnog proračuna uplaćeno ukupno 150 milijuna eura, odlučila je Vlada na sjednici u četvrtak.

Novac je osiguran rebalansom proračuna, a bit će iskorišten za namjensku pomoć zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država, njih 27, bit će uplaćeno 140.318.588 eura, a na račun županija za bolničke zdravstvene ustanove kojima su one osnivači bit će uplaćeno ukupno 9.664.840. Županije će taj novac transferirati u 19 zdravstvenih ustanova, a novost je da su uključeni i domovi zdravlja.

U obzir su kod raspodjele uzeti u obzir kriterij ročnosti dospjelih obveza starijih od 120 dana na dan 31. listopada, kao i kriterij izvršenosti rada zdravstvenih ustanova za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada, objasnila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Vlada je dala i suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za potpisivanje Posebnog ugovora za nabavu 1.400 doza cjepiva protiv bolesti majmunskih boginja u iznosu od 147.000 eura s PDV-om.

Usvojen je i Nacionali plan obrambenih ulaganja (European Defence Industry Investment Plan) kao preduvjet za korištenje Instrumenta „Sigurnosna inicijativa za Europu“ – SAFE (Security Action for Europe) kroz pet projekata koje je izradilo Ministarstvo obrane.

MKM bi poslove zagrebačkog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode preuzeo u rujnu 2026.

Ministarstvo kulture i medija (MKM) bi od 1. rujna, a ne kao što je bilo planirano od 1. siječnja iduće godine, preuzelo poslove Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, predlaže Vlade izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koje je sa sjednice uputila u hitnu saborsku proceduru.

Ministrica Nina Obuljen Koržinek podsjetila je da je jedan od važnih ciljeva Zakona uspostava jedinstvene konzervatorske službe na području cijele države, no u dogovoru s Gradom Zagrebom preuzimanje poslova Gradskog ureda je odgođeno do rujna budući da je kraj lipnja iduće godine "rok za iskorištenje sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i s obzirom na to da se na području Zagreba obnavlja više od 150 objekata kulturne baštine".

"Stoga smo se odlučili da ćemo odgoditi preuzimanje Ureda kako bi se svi ti poslovi mogli u miru završiti", objasnila je ministrica.

U saborsku je proceduru Vlada uputila i konačni prijedlog Zakona o otocima, a ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman među inim je istaknula da se u odnosu na važeće zakonsko rješenje "povećava sufinanciranje troškova opskrbe vodom za gospodarske subjekte koji nisu spojeni na javnu vodoopskrbnu mrežu".

Predviđeno je i sufinanciranje prijevoza vode i na otoke koji su spojeni na javni sustava, ali imaju nestašicu vode uslijed vremenskih ili nekih drugih nepogoda.

Otočnim poduzetnicima poticat će se ulaganja u energetski učinkovita tehnološka rješenja te digitalizaciju poslovanja, a dodatno će se sufinancirati i projekti gospodarenja otpadom u suradnji s jedinicama lokalne samouprave koje već imaju sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Oglasila se ministrica Hrstić: "Očekivali smo više"

"Aktualni dugi, kada govorimo o dospjelom dugu, negdje je oko 500 milijuna eura u ovom trenutku, ali će se povećavati s obzirom da svaki mjesec ide i nova isporuka", izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić nakon sjednice Vlade na kojoj je donesena odluka o podmirenju djela dugova državnih i županijskih zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama sa 150 milijuna eura iz državnog proračuna.

Ministrica je dodala kako bolnice svaki mjesec naruče oko 100 milijuna eura što ljekova, što potrošnog medicinskog materijala.

"U ovom trenutku se trudimo da se redovito plaća barem 50 posto, što nam je konačni cilj", rekla je ministrica.

Ukupno 150 milijuna eura, dodala je, raspodijeljeno je bolničkim ustanovama i primarnoj zdravstvenoj zaštiti prema jednakim kriterijima za sve, pri čemu su ključni bili iznos dospjelih obveza starijih od 120 dana i količina izvršenog posla u listopadu.

Navela je kako zahvaljuje zdravstvenim ustanovama i cijelom sustavu na odgovornom radu, osobito otkako su uvedeni financijski kartoni bolničkih ustanova i redovno praćenje zaliha, obveza i poteškoća u poslovanju.

Rekla je i kako su ti alati omogućili pravodobno reagiranje i već donose pozitivne rezultate. Dodala je kako vjeruje da će se, kroz partnerski odnos s veledrogerijama i bolnicama, doći do trenutka potpune financijske stabilizacije zdravstvenog sustava.

Herceg: "Tražili smo 500 milijuna, nadali se barem 400"

"Ne možemo reći da smo zadovoljni jer je ukupni dug bolnica oko 800 milijuna eura, a dospjeli dug približno 580 milijuna. Nakon ove uplate ukupni će dug do kraja mjeseca biti oko 700 milijuna, a dospjeli oko 500 milijuna eura. Očekivali smo znatno više – tražili smo 500 milijuna, nadali se barem 400, a dobili smo 150 milijuna", rekao je predsjednik HUP-Koordinacije veledrogerija Jadranko Herceg.

Dodao je da dug bolnica prema veledrogerijama raste 30 do 35 milijuna eura mjesečno, te da su samo od početka pregovora s Vladom u rujnu obveze porasle za gotovo 100 milijuna eura. "Ako uzmemo u obzir taj rast, mi smo efektivno dobili oko 50 milijuna. A i u prosincu će nastati novi dug, pa je pitanje što je stvarno pokriveno", istaknuo je.

Osvrnuo se i na uvođenje tzv. financijskog kartona bolnica, poručivši da veledrogerije zasad ne vide financijske učinke jer dugovi i dalje rastu istim tempom.

Unatoč nezadovoljstvu iznosom, Herceg je naglasio da će veledrogerije zahvaljujući ovoj uplati osigurati redovitu opskrbu bolnica lijekovima do kraja godine, bez dodatnog zaduživanja u prosincu. Podsjetio je da se primjerice Medika u listopadu i studenom morala zaduživati kod banaka kako bi nastavila opskrbu, te dodao da je to moguće "sve dok banke ostanu spremne pratiti veledrogerije".

Ovo je druga sanacija dugova prema veledrogerijama ove godine, prva je bila krajem rujna u iznosu od 80 milijuna eura.