UŽIVO Sabor raspravlja o proračunu. Oporba: "Tipično HDZ-ovski, bez sluha za ranjive skupine"

Zastupnici danas u Saboru raspravljaju o prijedlogu državnog proračuna za iduću godinu s projekcijama za 2027. i 2028..

A najvažniji financijski dokument države trebali bi donijeti u petak, 5. prosinca.

Prema prijedlogu Vlade, država u idućoj godini predviđa ostvariti ukupne prihode od 35,7 milijardi eura, a rashode od 39,8 milijardi eura.

Planirani prihodi veći su za 2,7 milijardi eura u odnosu na plan "rebalansiranog" proračuna za ovu godinu, dok su rashodi veći za tri milijarde eura.

Proračunski planovi projiciraju se uz gospodarski rast u idućoj godini od 2,7 posto.

Oporbeni i vladajući saborski klubovi iznijeli su dijametralno suprotna viđenja o državnom proračunu za iduću godinu.

I dok vladajući HDZ ističe da se predloženim proračunom još jednom potvrđuje stabilnost javnih financija, dosljedna i odgovorna politika Vlada, iz oporbe prstom upiru u inflaciju koja, naglašavaju, najviše pogađa građane koji žive od svog rada.

"Ovo je peta godina u kojoj je stopa inflacije veća od gospodarskog rasta, to, na žalost, postaje trajna mjera", upozorio je Boris Lalovac (SDP), ocijenivši kako to znači da imamo ozbiljan, strukturni problem u ekonomiji.

Naveo je kako nije uspjela Vladina mjera zamrzavanja cijena hrane, a da zadnja četiri mjeseca rastu i troškovi režija. Vladu pita na temelju čega projicira da će stopa inflacije u idućoj godini biti 2,8 posto? HNB je poslovnim bankama isplatila preko milijardu eura da bi imali drugu najveću stopu inflacije u eurozoni, rekao je Lalovac.

Upravo Vladu, Nikola Grmoja (Most) označava glavnim generatorom inflacije, ustrajava da je njena odluka o ukidanju kune i prelasku na euro, dodatno potaknula inflaciju.

Na čemu rastemo, na potrošnji, na turizmu, EU fondovima, kazao je Grmoja i dodao kako je svaki osmi euro u proračunu europski. Upitao se i što će se dogoditi s Hrvatskom kad to prestane?

Sandra Benčić (Možemo) analizira stvarne gubitnike i dobitnike proračuna za 2026. godinu i kaže kako će glavni gubitnici biti građani koji žive od rada i na kojima je "čitav teret Plenkovićeve inflacije", a koja, dodaje, nije uvezena, nego je „interna i generirana iz ekonomskog modela koji već 10 godina generira premijer“.

Dobitnici su, dodaje, špekulanti na nekretninskom sektoru i trgovinski špekulanti.

Ovo je tipičan HDZ-ov proračun, ni sluha za ranjive skupine, ni za najveće izazove, dodaje Anka Mrak Taritaš (Glas).

Vladajući snažno brane predloženi proračun za iduću godinu, za koji Predrag Štromar (HNS) kaže da je dobar i da tako treba nastaviti.

Rast gospodarstva je razvidan, na temelju njega raste i proračun, povećavaju se plaće, naknade umirovljenicima, deficit je ograničen ispod tri posto, a nadam se da će se i dalje smanjivati i javni dug, kaže zastupnik.

Miro Totgergeli (HDZ) ističe da se predloženim proračunom još jednom potvrđuje stabilnost javnih financija, dosljedna i odgovorna politika Vlade.

Pred nama je razdoblje odmjerenog, ali sigurnog rasta i snažnih ulaganja u ključne razvojne prioritete, ovaj proračun pokazuje da Hrvatska ostaje na putu stabilnosti i otpornosti u korist građana, radnika i gospodarstva poručio je.

I Ivica Kukavica, čiji DP prvi put sudjeluju u kreiranju proračuna, drži da je on uravnotežen, razvojan i u skladu sa svim preuzetim obvezama. Zadovoljan je izdvajanjem za demografiju, ističe ulaganja u razvoj stočarskog i mljekarskog fonda, te u sektor ribarstva, a na tragu Vladinih nastojanja da se osigura samodostatnost u hrani.