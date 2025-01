Obnova Paromlina, Doma sportova, stadion u Kranjčevićevoj, novi južni ulaz u grad. Ne, ovi strateški projekti nisu ugroženi i idu dalje. Ali više zelenila oko zgrada, društvenih sadržaja, neke škole i vrtići - ostat će na čekanju.

U Zagrebu su pale izmjene GUP-a, ministarstvo graditeljstva traži dopunu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je ljutit.

"Znači ove dvije i po stranice mi smo čekali tri mjeseca. Tri stranice da kažu četiri točke, od svega što smo mijenjali u GUP-u, koje smatraju da se treba doraditi", poručio je Tomašević.

Jer se temeljito češljalo ne bi li se našla pogreška i sve odužilo, tvrdi gradonačelnik. A stižu izbori.



"Sad ćemo mi vidjeti. Ovo smo mogli dobiti i prije dva mjeseca, doradili bi to, odradili bi javnu raspravu, sve bi stalo do kraja godine. Međutim tri mjeseca se to držalo u ladici. Svi će raditi vikendima i dan i noć da se to što prije doradi", rekao je Tomašević.

Da u GUP-u ima rupa, odgovara mu ministar graditeljstva. Nije sve u skladu sa zakonom, a o odugovlačenju, kaže, nema govora. "Nije to podmetanje, to je inzistiranje na zakonitosti i to je vođenje brige o građanima grada Zagreba", poručio je Branko Bačić.

Kritičan prema Tomaševiću je i SDP. Branko Kolarić kaže, znali su da su pod povećalom. "Očekivano je ovo sada, pred izborima se nalazimo, da će ministarstvo tražiti dlaku u jajetu, ali onda napraviš, pripremiš dokument tako da je to nemoguće pasti".

Pa je između koalicijskih partnera zaiskrilo.

"Odmah se napada za nesposobnost, a da se ne provjeri o čemu se radi, da se ne čuje naša strana priča, vrlo korektno, pod navodnicima, ponašanje koalicijskog partnera. Hvala im na tome", rekao je Tomašević.

"Mogli smo se čut' ili ne čut' - situacija je takva kakva je", odgovorio je Kolarić.

Ne štede Tomaševića ni zastupnici u skupštini. Za ovu situaciju je, kažu, kriv sam.

"To je mogao predati i u 2023. godini pa bi onda imao više vremena. On je čekao zadnji trenutak, i svi su mu krivi osim njega samog i njegovog tima", poručio je Renato Petek.

"Pozivam gradonačelnika Tomaševića da napiše dokument kako spada, a ne da se kao loš učenik žali na ocjenu zato što misli da je test napisao dobro, a zapravo mu je pun pogrešaka", rekao je Mislav Herman.

Sada izmjene GUP-a kreću u treću javnu raspravu, što se do sada nikad nije dogodilo. Pitanje je hoće li se dogoditi prije izbora. Vrijeme curi, a skupština se raspušta u travnju.

