Tomašević oštar: "HDZ-ovo ministarstvo nam podmeće, traže dokaz da neboder neće biti u obliku žutog krastavca"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oštro je reagirao na informacije da je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zaustavilo brojne najavljene projekte u gradu, odbivši izdati suglasnost na prijedlog izmjena GUP-a.

Dlaka u jajetu

Tomašević umiruje građane kako svi projekti idu dalje, od Paromlina i Kranjčevićeve do nove tramvajske pruge po Sarajevskoj, a primjedbe ministarstva naziva čistim cjepidlačenjem i traženjem dlake u jajetu.

"Niti jednu grešku nisu našli pa su tri mjeseca gledali kako nas mogu bilo gdje prozvati, provjeravali su svaki zarez, ali mi smo to i očekivali i zato smo se pripremili i nisu ništa našli", rekao je Tomašević te istaknuo da će sada ta apsurdnja usklađivanja koja oni traže, i napraviti. "Idemo dalje, mi nećemo odustati".

Tomašević kaže kako mu uopće nije jasna ni pismenost ni namjera izvora iz Ministarstva koji tvrde da će zbog toga stati projekti u Zagrebu. "Ovo su lažne vijesti" ističe, no na upit novinara, slaže se da je riječ o namjernom odugovlačenju pred lokalne izbore.

Žuti krastavac

"Demantiramo sve oporbene političare koji su širili te lažne vijesti. Ono što je bio naš cilj kad smo išli mijenjati GUP je uvođenje reda u prostor i balansirani urbani razvoj grada Zagreba, rekao je Tomašević koji tvrdi kako su dvije i pol stranice koje im je poslalo ministarstvo čekali tri mjeseca te da je riječ o četiri točke na koje imaju primjedbe.

"Tražila se greška, toliko im je trebalo da sve pregledaju, tražili su nas sve moguće dokumente i nije nađena niti jedna greška, pregledavali su i tražili sve, tražili su čak i skeniranja dostavnica i odgovore na svih preko tri tisuće primjedi i ni tada nije nađena niti jedna greška. Zatim su tražili sadržajne greške, traži se arhitektonsko urbanistički natječaj za sve kako ne bi neboder bio u obliku žutog krastavca", upozorava na apsurd gradonačelnik i objašnjava kako su ih tražili da svoj nadstandard spuste na zakonski minimum.

Objasnite pojmove

"Zatim traže da se pojmovno uskladimo, primjerice da definiramo pojam priuštivo stanovanje, za koje do vlade nismo imali definiciju pa smo tražili onu europsku, a sad nas traže da se usuglasimo s nacionalnim planom, koji još uvijek nije usvojen i trebamo se uskladiti s dokumentom koji nije ni važeći", upozorava.

"Traže da idemo i na treću javnu raspravu, što se do sada nije nikada tražilo", naglasio je Tomašević. U redu, mi ćemo se uskladiti, ponovit ćemo javnu raspravu za ove četiri točke, moramo doraditi GUP oko ove četiri točke i onda ćemo inzistirati na suglasnosti ministarstva i vidjet ćemo koliko će im tada trebati", rekao je Tomašević i naglasio da će

"Tri mjeseca stoji nešto što se radi tri tjedna i sad nam šalju dokument na dvije stranice, znali smo da će tražiti dlaku u jajetu i zato smo se pripremili za sve, sve smo provjerili tri puta, namjerno se usporava", rekao je Tomašević.

Hvala SDP-u

Upitan o kritikama koje dolaze i od njihovog koalicijskog partnera, Tomašević im se zahvalio te rekao kako SDP nije niti nazvao da pita o čemu se radi. "Nego se odmah nasjeda na podmetanje HDZ-ovog ministarstva i odmah se napada. Na tome im baš hvala, jer mi smo unatoč svim podmetanjima do sada izdržali do kraja i tako će biti i sada", naglasio je Tomašević.

Tomašević je odgovorio da je moguće da se radi o zaustavljanju projekata do lokalnih izbora te se to namjerno držalo u ladici tri mjeseca, ali rekao je kako će oni sve uskladiti s njihovim apsurdnim zahtjevima i izgurati sve do kraja, naglasivši kako namjerno sve usporavaju prije lokalnih izbora.

Duboko grlo

"Bilo smo dva puta u javnoj raspravi, mogli su nam tada reći da nešto treba doraditi, ali oni su čekali tri mjeseca i kad nisu ništa našli onda su izašli sa potpuno lažnom informacijom da sve kapitalne projekte zaustavljaju. Duboko grlo ministarstva je pustilo potpuno lažne informacije da se sve zaustavlja", naglasio je.

"Lovrić i ti likovi nama izlaze s ovakvim podmetanjima, a zanimljivo je kako je Lovrić odmah prvi to znao", rekao je i naglasio kako neće tražiti odgovornog za ove greške jer grešaka nema.

Tomašević se prije presice obratio i objavom:

"Potpuno je netočna danas objavljena informacija da je deset kapitalnih projekata Grada Zagreba tj. Paromlin, obnova Doma sportova, bazen Špansko, stadion u Kranjčevićevoj, obnova kina Europa, stambena zgrada Podbrežje, tramvajske pruge po Sarajevskoj i Heinzelovoj, produžena Branimirova i Kolakova te podvožnjak Medpotoki "stavljeno na stranu" činjenicom da je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odbilo izdati suglasnost na prijedlog izmjena GUP-a.

Za sve navedene projekte ishođene su dozvole sukladno odredbama važećeg GUP-a ili su iste u postupku ishođenja po važećem GUP-u te donošenje izmjena i dopuna GUP-a nema utjecaja na njihovu realizaciju.

Podsjećam: kapitalna ulaganja u 2025., u objekte poput škola, vrtića, ambulanti, domova za starije, knjižnica, kina, sportskih dvorana i stadiona, iznose čak 333 milijuna eura (od čega 167 milijuna eura ide na 10 navedenih strateških projekata), što je čak osam puta više od kapitalnih ulaganja u 2021.

Jer kad se ne krade, onda ima novca za sve, pa i za ova povijesno velika ulaganja od kojih će Zagrepčani imati koristi u desetljećima koja su pred nama", objavio je u utorak gradonačelnik.

