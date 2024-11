Život u Zagrebu bit će privilegija? Novi GUP mogao bi izazvati kaos i zeleni grad pretvoriti u pusti grad

Zagrebačka gradska skupština uskoro bi trebala glasati o novom Generalnom urbanističkom planu Zagreba. Zadnji detalji GUP-a još uvijek se poliraju.

Puno je pozitivnih i negativnih komentara. Zagrebačkom GUP-u, prema onome što je dosad poznato javnosti, u fokusu je zabrana prenamjene i proširenja građevinskih zona, proširenje zelenih zona te smanjenje gradnje stambenih jedinica po novoizgrađenom objektu.

To je na noge diglo stručnjake za nekretnine koji poručuju kako najavljeni GUP nije prikladan za Zagreb i ne razvija grad u smjeru u kojemu bi trebao.

Jasno je da svaki GUP ima veliki utjecaj na tržište nekretnina, naravno i na cijene, piše Bloomberg Adria.

Sanjin Rastovac, vlasnik agencije Sky nekretnine kaže kako to na prvu ne zvuči loše, jer svi bismo htjeli imati više prirode oko sebe. No, za sve postoji mjesto i vrijeme. "A to vrijeme nije sada", tvrdi.

Tvrdi da će se cijena kvadrata povisiti zbog smanjenja tlocrtne površine za moguću gradnju, povećanja postotka zelenih površina u parceli te ograničavanja maksimalne veličine zgrada u mnogim naseljima.

Rastovac je kritičan i navodi kako će rast ulaznih troškova zbog manjka kvalitetnih parcela za gradnju investitori prenijeti na kupca povećanjem prodajne cijene.

Zbog svega ovoga očekuje da će doći do dodatnog iseljavanja mladih iz grada i to zbog njihove zbog slabe kreditne sposobnosti.

Ilijana Jerković Skender, agentica iz Remaxa za Bloomberg Adriu kaže da će zbog svega ovoga doći i do povećanja cijena kvadrata u okolnim gradovima Zagreba.

"To je već i sada vidljivo na nekim novogradnjama u okolici, gdje cijene kvadrata dosežu one u Zagrebu", ističe.

Mirjana Čagalj, potpredsjednica HGK-a za graditeljstvo i promet navodi kako bi zbog svega ovoga glavni grad mogao postepeno gubiti mlade i radno sposobne ljude koji si ne mogu priuštiti ostanak u Zagrebu.

"To bi uzrokovalo daljnje propadanje grada i otežalo pokušaje demografske i gospodarske obnove", smatra Čagalj.

Zbog novog GUP-a starije nekretnine bi mogle dobiti na vrijednosti, a cijene najma još otići u nebo.

Plan izgradnje novih parkova, veće prirodne zelene površine na parcelama, regulacija potoka te ograničenja u broju mogućih stanova u zgradi i u iskoristivost izgrađenosti parcela, povećanje minimalne potrebne širine cesta za gradnju određenih građevina, ima cijenu. Cijena je rast cijene nekretnina.

Rastovac smatra kako se uz malu izmjenu navedeni GUP može poboljšati. "Ako su već umanjili tlocrtnu površinu izgradnje, zašto to nisu kompenzirali izgradnjom u visinu? Ako želimo više zelenila, zašto jednostavno ne dodamo jedan kat više. Nakon što pročitate GUP, brzo ćete zaključiti da bi većina grada trebala imati dva do tri kata. Koji veliki grad ima zgrade s maksimalno tri etaže?!", kritičan je Rastovac.

Zeleni grad, tako bi prema svemu ovome navedenome mogao postati pusti grad.

