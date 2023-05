Vlada se jučer pohvalila kako je porez na ekstraprofit u državnu blagajnu donio 230 milijuna eura. Taj novac utrošen je na pomoć najpotrebitijima, pa su sve glasnija razmišljanja kako bi ga se trebalo naplatiti i ove godine. Detalje donosi reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Nezgodna stvar s porezima jest da se lako uvode, a teško ukidaju. Kad su ga uveli iz Vlade su tvrdili da će porez na ekstraprofit biti naplaćen samo jednom. Onda je u državnu blagajnu sjelo 236 milijuna eura. Pa obećanje o jednokratnom porezu više nije tako decidirano

"Vidjet ćemo kakve će biti okolnosti. Naš je cilj da se situacija, naravno postupno, normalizira“, kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Najava postupne normalizacije dovoljna je za trenutačnu mobilizaciju u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber komentirala je: "U trenutku uvođenja samog poreza na ekstraprofit bilo je jasno komunicirano da će se on primjeniti jednokratno“ te nastavila "Mislimo da će nastavak ovih snažnih stopa rasta biti moguć jedino ako krenemo dalje u porezno rasterećenje, a ne u dodatno opterećenje“

No, u tome da Vlada krši svoja obećanja oporba ovaj put ne vidi ništa sporno.



"Ja mislim da se on mora produžiti još ove godine kako bi zapravo se odnosio na one sektore koji su u inflaciji dizali marže u inflaciji“, kazala je Sandra Benčić iz Možemo.

A neki imaju i još veće apetite. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin je tako rekao: "Mislim prije svega da treba promijeniti model koji bi obuhvatio daleko veći broj pravnih osoba od ovoga i onda nema zapreka da jedan takav porez na ekstraprofit postane stalni.“

Vlada do mišljenja oporbe previše ne drži, ali pažljivo gleda što se događa u drugim državama. A tamo cvjeta intervencionizam.

Francuska vlada je jučer zaprijetila posebnim porezom prehrambenoj industriji zbog visokih cijena, a austrijska je najavila obvezu trgovcima da javno objavljuju svoje nabavne cijene. U takvoj atmosferi i uz visoku inflaciju, odluka da se porez nastavi ne bi bila iznenađenje.

Ekonomski analitičar Nikola Nikšić rekao je da se radio o opterećenju koje je "ukupnu profitnu maržu poduzeća smanjilo za 0,2 posto. Prema tome, statistički bi rekli da se ne radi o nekom velikom opterećenju."

Ipak, lani je Vlada tvrtke iznenadila s ovim porezom. Ove godine to bi dočekale spremnije.

"Tu se već onda može govoriti o kategorijama koje se onda primjenjuju, a to je kreativno računovodstvo. To je eventualno kada se radi o stranim ulagačima, transfer dobiti u inozemstvo u neke povoljnije okolnosti gdje su porezne stope manje“, dodao je Nikšić

Viši porez tako nužno ne znači i više novca u državnoj kasi. A hoće li porez na ekstraprofit živjeti i dalje bit će jasnije nakon što vlada predstavi svoju cjelovitu poreznu reformu. Kroz nekoliko tjedana.

