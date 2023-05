Odete li u Njemačku i poželite ručak ili kavu mogao bi vas dočekati porez na energiju. Njemački mediji prenose račun iz jednog restorana. Režije su im visoke, kao i ceh koji plaća gost, pa se javlja nezadovoljstvo. Što na sve kažu domaći ugostitelji, ususret sezoni, provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV, Anja Perković.

Na računu iz jednog njemačkog restorana pojavila se jedna stavka, a nije hrana, piće ili servis, već paušal za energiju od sedam i pol eura.

Njemački mediji pišu o restoranu iz Hamburga, ali i o širenju takve prakse. U restoranima na našoj obali potrebe za takvim povećanjem, zasad nema.

"Bilo bi po meni licemjerno da mi isto naplaćujemo kao u Njemačkoj što naplaćuju struju, a dobivamo subvenciju od države. Počeli su gosti dolaziti sve više i više, za jedno 30 posto je bolji četvrti mjesec od lani", rekao je vlasnik restorana Roko Puče.

Slažu se i zadarski ugostitelji. Uz to su im i dosadašnji porezi velik teret.

Njemački restorani uvode nove naknade, čeka li ovo i Hrvatsku? "Ako vam se ne sviđa, ne morate dolaziti"

"U tim našim cijenama koje su naizgled velike tu je PDV koji je previsok, porez na potrošnju. Zamislite da još nešto ugradimo u sve što imamo, kolike bi te cijene bile", poručio je Robert Kovačević iz Ceha ugostitelja.

Subvencija ima rok trajanja, pa takvo što i nije isključeno, kažu u udruzi ugostitelja.

"Ograničenja će se ukinuti, onda smo svi u neizvjesnosti što će biti nakon. Nikom nije u interesu dizati cijene ako neće morati, ali u ovom trenutku imamo još uvijek premalo informacija da bi mogli javiti hoćemo li ići u to ili nećemo", objasnio je Jurica Protić iz Udruge ugostitelja.

Prošle zime paušal za grijalice na terasama nije zaživio, dok ih u ovom trenutku više od paušala brine manjak radnika.

"Ući ćemo u sezonu u segmentu radnih potencijala nespremni i to će se očitovati kroz nažalost kvalitetu usluge", dodao je Protić.

Oni koji odlaze u restorane, bi li uz kvalitetu usluge platili i dio struje ili plina, donosi reporterka Dnevnika Nove TV, Anja Perković.

"Ne bih baš bila sretna, ali bi platila", rekla je Jelena.

"Zvuči glupo,ali opet kad razmisliš ima logike. Trebali bi na drugi način to iskazat kroz cijene pića ili hrane. Isto kruh kad se prije naplaćivao posebno, to je isto onako malo glupo, ukalkuliraj to u cijenu i to je to", objasnio je Boris.

Sva sreća pa još uvijek postoje energetske mjere, a i sezona kuca na vrata pa novih povećanja zasad ne bi trebalo biti. Veće pitanje je tko će raditi jer i bez novih paušala nedostaje radnika.

