Sve je spremno za početak nove školske godine, no neke stvari ne upućuju na dobro: "To je priličan pad"

Otvorili su vrata nedjeljom pa su dan prije početka škole mnogi proveli u šoping centrima.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Martine Bolšec Oblak jeje li osjetila poskupljenje Suzana je odgovorila: "Pa osjeti se, pogotovo kad imate više djece. Znate li koliko ste do sad potrošili? "Pa ne znam sad točno, nismo zbrojili, ali dosta."

"Sutra ću nosit traper suknju i majicu", rekla je Tia.

Spremne su i škole - u 62 koje sudjeluju u projektu cjelodnevne škole udžbenici su na stolovima. I raspored je napisan.

"Za naše prve razrede obavezni dio traje do između 12 i 13, nakon toga mogu ići svojim kućama. Kako to nije za očekivati jer su tek prvi razredi, nakon toga imamo učiteljice koje su provodili produženi boravak i sad su na cjelodnevnoj nastavi i tu su do 16 sati", rekao je Boris Počuča, ravnatelj OŠ Ivana Cankara.

Do tada bi trebali napisati zadaću, ponoviti gradivo, a nakon toga - na rasporedu su izvanškolske aktivnosti.

"Gdje će oni moći birati između nekoliko različitih vrsta plesova, pet stranih plesova, škole robotike, programiranja. Hoće li to djeca plaćati, kao na primjer kad su išli na ples izvan škole? Neće, u cjelodnevnoj školi je taj dio besplatan za djecu i roditelje", istaknuo je Počuča.

Za svu djecu ove godine stižu besplatni obroci. U Zagrebu je napisan jedinstven jelovnik, a doznajemo da se u Osijeku priprema projekt centralne kuhinje za sve osječke škole. Do tada - nastavljaju sa zdravim jelovnicima - napisanim uz pomoć nutricionista.

"Sve mi je fino", poručila je Lucija i istaknula da najviše voli špagete i rizibizi, ali i da je ipak najfinije kod bake.

U škole će oko 35.000 prvašića. Ukupno je oko 450 000 učenika - manje nego ikad. U Perušiću se ove godine pogotovo osjeti pad broja učenika prvog razreda.

"Ove godine smo upisali sedam učenika u prvi razred, to je priličan pad jer smo prošle godine upisali 18 učenika, ali sljedeće godine imamo u perspektivi 17, 18", napomenula je Snježana Milković, ravnateljica OŠ Perušić.

Škola radi u jednoj smjeni, a učenici su zadovoljni jer nema gužve na hodnicima.

"Prednost jer učitelji se mogu više koncentrirati na nas i može se više posvetiti jednom učeniku i jednostavno lakše je", rekao je Niko Milković iz šestog razreda.

Koliko god učenika u ponedjeljak sjelo u učionice, na novi odmor neće tako dugo čekati - prvi praznici na rasporedu su oni jesenski 30. listopada.

