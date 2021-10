U Hrvatskoj je danas zabilježeno 3.053 novih slučajeva što je porast od 56 posto u odnosu na prošlu srijedu, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš na redovitoj sjednici Vlade, a premijer Andrej Plenković istaknuo je da plaćamo visoki danak koronavirusu, ali da za to nema razloga jer imamo cjepivo.

''Vidimo da smo ušli u razdoblje hladnijeg vremena, koje donosi viši broj zaraženih koronavirusom. Jučer su bile visoke brojke, izgledno je da tako bude i danas, potrebno je pridržavati se mjera'', kazao je uvodno premijer Andrej Plenković te pozvao na cijepljenje.



''Svaka četvrta osoba starija od 65 godina, koja nije cijepljena, a njih još ima 238.000 - u visokom je riziku u slučaju da oboli od COVID-a i ne možemo ne primijetiti da je koronavirus već dosad odnio ogroman broj života, da ćemo sa sadašnjom stopom smrti premašiti brojku od 9.000 preminulih s COVID-om ili od njega. To je visoki danak koji plaćamo kao društvo i dio je onoga što se događa diljem svijeta, no danas imamo cjepivo i nema razloga da brojevi budu tako visoki. Cjepivo učinkovito štiti od teških oblika bolesti'', istaknuo je premijer kazavši da je to stav struke i Znanstvenog savjeta te da to potvrđuje i statistika.

''Cjepivo učinkovito štiti od teških oblika bolesti''

"Svi smo sukladni sa stavom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o trećoj dozi prema kojemu se ona treba primijeniti na imunokompromitirane te na djelatnike u zdravstvu i socijalnoj svrsi. Necijepljeni su rezervoar gdje se virus širi i dolazi do mutacija. Činjenica je da i cijepljeni mogu prenositi virus, ali je ta mogućnost manja nego kod necijepljenih, a u slučaju oboljenja bolest je znatno blaža, odnosno puno rjeđe težeg oblika, i uglavnom samo kod starijih s komorbiditetima ili kroničnim bolestima. Stoga koristim i ovu prigodu da još jednom pozovem sve ove koji to nisu još do sada učinili da se cijepe i da se svi pridržavamo temeljnih epidemioloških mjera, mjera opreza i mjera koje čuvaju život", poručio je Plenković.



''Od početka listopada 74 posto hospitaliziranih nije bilo cijepljeno, dakle tri od 4,80 posto pacijenata koji su bili ili su još na respiratoru, nije bilo cijepljeno. Podsjećam da je 93 posto preminulih od koronavirusa iznad 60 godina. Ponovit ću da je važno cijepiti stare osobe, a razgovarali smo i na Znanstvenom savjetu oko primjene treće doze kod najugroženijih građana. Pozivam još jednom sve da se cijepe i da se svi pridržavamo mjera'', poručio je Plenković, koji je uvodno podsjetio i na sastanak s izaslanstvom Europske investicijske banke te na sastanak sa županima ocijenvši ga uspješnim, a zahvalio je i ministrici poljprivrede na uspješno organiziranim Danima poljoprivrede, ribarstva i šumarstva.



Što se tiče sastanka s Draganom Čovićem, Plenković je rekao da su razgovarali o izmjenama izbornog zakona: ''Za godinu dana su redoviti izbori u BiH, pozicija Hrvata je da moraju biti zastupljeni na legitiman način u najvišim institucijama u BiH''.

Beroš najavio sastanak ekspertne skupine Kriznog stožera i upozorio na opasnost tvindemije

''U Hrvatskoj je danas zabilježeno 3.053 novih slučajeva, to je 28,24 posto od testiranih. U bolnicama je 939 osoba, a na respiratoru je 131 osoba. Kao što smo najavili, danas je sastanak ekspertne skupine kriznog stožera, razgovarat ćemo o daljnjem odgovoru na pandemiju", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš i dodao: ''Porast od 56 posto u odnosu na prošlu srijedu poziv je na dodatnu prijeko potrebnu dozu opreza''.

"U proteklih tjedan dana od ukupnog broja hospitaliziranih 70,8 posto nije bilo cijepljeno niti jednom dozom. U istom razdoblju je stavljeno na respirator 100 osoba od kojih čak 86 posto nije cijepljeno niti jednom dozom. Najviše novih slučajeva zabilježeno je među mladima, u rasponu od 10 do 19 godina te u dobi od 40 do 49 godina. U drugom i trećem valu porast broja hospitaliziranih pratio je porast broja novooboljelih, dok u ovom četvrtom valu, u ovom trenutku porast broja hospitaliziranih blaži je od porasta broja novooboljelih", kazao je ministar, koji je upozorio na opasnost od tvindemije, odnosno preklapanje epidemije koronavirusa i gripe. Stoga je pozvao građane da se cijepe i protiv gripe.

Vlada odbila pokretanje pitanja povjerenja Zdravku Mariću

Članovi i članice Vlade dobili su i informaciju o aktualnom stanju vezanom za potres, a Vlada je donijela i odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u ovogodišnjem Državnom proračunu, kao i odluku o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji.

Saboru će Vlada poslati i očitovanje zašto odbacuje prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja potpredsjedniku Vlade i ministru financija Zdravku Mariću. Njegov opoziv traže 34 oporbena zastupnika zbog ljetošnjeg boravka na jahti poduzetnika Blaža Pavičića i, kako tvrde, "laganja javnosti da taj poduzetnik ne posluje s državom".