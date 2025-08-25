Neočekivano otkriće na dnu bunara: Policija odmah reagirala

Policija je, kako se pokazalo, s pravom upozorila na zaostala minsko-eksplozivna sredstva iz Domovinskog, pa čak i iz II. svjetskog rata na području Ličko-senjske županije.

Naime, u petak im je jedan muškarac u Gospiću predao 8 komada streljiva, a jučer drugi čak 5 ručnih bombi, 2 ručna bacača raketa, 3 trenutne tromblonske mine i kumulativnu tromblonsku minu.

Žena je, također na području Gospića imala neočekivan višak u bunaru. Prilikom čišćenja je u njemu pronašla minsko-eksplozivno sredstvo. Izlaskom policijskog službenika za protueksplozijsku zaštitu utvrđeno je da se radi o ručnoj bombi bez osigurača M75 koju je uz poduzimanje svih sigurnosnih mjera uništio na mjestu pronalaska.

Sva ostala sredstva pohranjena su u skladištu do uništenja.