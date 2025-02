U jednom od najstarijih europskih gradova - Vinkovcima, glavni prioritet je demografija. Bacili su se na posao jer po broju stanovnika pali su ispod 35 tisuća pa nisu više u kategoriji, kako zakon definira, velikog grada.

Gradska vlast pokrenula je novu demografsku mjeru – zemljišta za mlade obitelji. Natječaj je otvoren danas. Marko i supruga došli su vidjeti parcelu za svoju kćer.

"Za kćerku i zeta gledamo i oduševljeni smo. Bilo koji od ovih da dobije, dobro je", rekao je Marko Lukačević iz Vinkovaca.

Marko Lukačević, Vinkovci Foto: DNEVNIK.hr

To je velika stvar jer danas doci do stambenog prostora za mlade velika enigma.

"Perfektno, super. Mladima treba dat šansu i da ostanu u gradu. Imam četvero djece, ovo mi je najmlađa, voljela bi da ostane. Voljela bi da ne mora vani", rekla je Ruža Lukačević.

Ruža Lukačević, Vinkovci Foto: DNEVNIK.hr

Na samo ovoj lokaciji su 33 građevinska zemljišta s dječjim igralištem i vrtićem. Usto za sve će biti osiguran besplatan građevinski materijal i priključci.

"Moglo bi doći do toga da će moći dobiti 99% popusta i za 1% izlicitirane cijene kupiti zemljište", kazao je gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić.

Zemljišta su od 515 do 750 kvadrata, idealno za lijepu obiteljsku kuću.

"Ovo će biti 25% od materijala subvencija od grada, veoma je to važno. Mladi ljudi moraju od nekud početi", rekla je Ruža.

Uz ovu bit će još dvije lokacije u gradu s još 22 parcele.

"Stvarno je potreba. Što se tiče mladih obitelji, sve više ih je ovdje i ima djecu. Ovo je mirna ugodna sredina, nismo u gradu, a povezani smo s gradom", rekao je Goran Pavlović iz Mirkovaca.

"Dobra investicija za mlade obitelji koje će imati djecu i koji se žele vratiti. Da ostavimo mlade obitelji u Vinkovcima i u Hrvatskoj. Jedna moja prijateljica je zainteresirana, jako su dobri uvjeti", rekla je Marija Perković iz Vinkovaca.

"Džaba nam stari grad, najstariji, ako u njemu nema ljudi", zaključila je Ruža.

Zbog čega se iz grada nadaju da će ova mjera pridonijeti povratku stanovnika jer Vinkovci su izgubili status velikog grada.

"Mi smo pali ispod 35, bili smo na samoj granici. Važno je to kakvog će to imati utjecaja na veličinu gradskog vijeća, sve usluge prema građanima bit će iste. Vinkovci će i dalje biti srediste i gospodarsko, društveno i obrazovno. Građani to neće osjetitii, imat ćemo dva vjećnika manje i to je jedina promjena", rekao je Bosančić.

A upravo ovakvim demografskim mjerama za mlade žele zadržati stanovnike i gradu vratiti status.

