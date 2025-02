Lice Jurija Nečiporenka, danas 17-godišnjeg mladića, prije tri godine obišlo je svijet. Njegova priča je šokantna – pukom srećom preživio je hitac koji mu je bio namijenjen dok je ležao na tlu, a odjeću mu je natapala krv netom ubijenog oca. Sve se dogodilo u Buči, gradu nedaleko od Kijeva, dok su ruski vojnici patrolirali ulicama. Jurij je s ocem na biciklu krenuo po lijekove za majku no zaustavljeni su na tom putu bez povratka.

Ruski vojnici su ih zaustavili i rekli da podignu ruke.

"Oca sam vidio kako pada. Treći hitac me pogodio u ruku, pao sam i ja. Pitao sam mogu li otići do tate, a vojnik me opet upucao u ruku. Onda su bila još dva hica", ispričao je Jurij.

Vojnik je naciljao Jurijevu glavu no zbog kapuljače koja ga je izobličila vojnik je promašio – metak je prošao kroz tkaninu. Čim je ruski vojnik otišao, Jurij je potrčao koliko je mogao. Sa svoja dva brata oca je pokopao u vrtu obiteljske kuće. Grad je kasnije oslobođen, a svijet su obišle strašne slike ubojstava, silovanja i pljački.

Ukrajinske vlasti su odlučne procesuirati zločine. Jurij je ušao u trag ubojici svojeg oca – prepoznao ga je na snimkama kamera. Kasnije su objavljena imena postrojbi i vojnika koji su bili u Buči, a među njima je bilo i ono koje je Jurij tražio. S braćom je našao kontakt podatke ruskog vojnika na internetu. U ime Jurija poslali su mu poruku na Telegramu: "Živ sam. Promašio si". Rus mu je ubrzo odgovorio zlokobnim riječima: "Vratit ću se da dovršim posao".

Dječakov otac je jedan od 458 civila čija su tijela izvučena iz grada nakon što je oslobođen. Slučaj se istražuje kao ratni zločin. Na njemu radi državno odvjetništvo koje je slučaj masakra u Buči proslijedilo Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu, piše The Times.