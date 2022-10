Samo što nije - tako već godinu i pol slušamo najave o reformi zdravstva. Dijelovi reforme već mjesecima cure u medije, a u petak ih je prvi put javno predstavio i ministar Beroš, koji je konačno nakon dugo vremena stao pred novinare i odgovarao na pitanja o reformi.

Sramežljivo je prijedlog reforme zdravstva ugledao svjetlo dana, odnosno javnosti.

Ministar Vili Beroš progovorio o novim rokovima za donošenje dvaju ključnih zakona za reformu.

"Hoće li to biti do kraja godine, to je sad manje vjerojatno, ali vjerujem početkom sljedeće godine da će oba zakona biti usvojena u Hrvatskom saboru", poručio je ministar zdravstva.

Reforma predviđa po jedan dom zdravlja, i jednu opću bolnicu u županiji, što znači da se više u svakoj bolnici ne bi obavljali svi pregledi kao do sada, već bi se bolnice odredile za neka područja.

A opće bolnice koje grcaju u dugovima prelaze u ruke države. Iako, dužne su i državne bolnice.

Ana-Maria Šimundić, ravnateljica KB Sveti Duh misli da je jako važno da onaj tko bude vlasnik zaista poduzme hrabre korake kako bi se reorganizacijom racionaliziralo poslovanje bolnica

Umjesto u bolnice, pacijenti će više u domove zdravlja.

U kojima bi ih pregledavali bolnički specijalisti.

Ino Protrka, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb Centar kaže kako su preopterećeni administracijom i birokracijom. Bilo bi im, kaže, drago kad bi se moglo maknuti iz ordinacija obiteljske medicine.

Iako ih kronično nedostaje, imat će primarci posla i oko obveznih sistematskih pregleda. Radit će se svake dvije, tri godine, a pretrage ovise o dobi i spolu.

Na pitanje kako će biti obvezni ako neće biti penalizacije, ministar Beroš poručuje kako sada ne bi govorio o tome. Cilj mu je, kako ističe, educirati.

U ispomoć obiteljskoj medicini stižu mladi liječnici koji će tamo odraditi godinu dana.

Bolnički doktori neće moći uskakati u privatne ordinacije kao do sada.

"Osobno sam skloniji formiranju određene norme. Ako ti svoj posao odradiš u javno zdravstvenom sustavu i ako nemaš listi čekanja, nema prepreke da radiš i privatno", mišljenja je ministar zdravstva.

Smanjiti liste čekanja, staviti pacijenta u fokus, rasteretiti sustav... Dug je popis ideja i želja zdravstvene reforme, a stabilizacija sustava očekuje se između 2027. i 2030. godine.

Gotovo da nema ministra zdravstva koji nije najavljivao veliku reformu.

Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak u petak je u studiju Dnevnika Nove TV o najnovijim prijedlozima i problemima u zdravstvu razgovarala s Krešimirom Luetićem, predsjednikom Hrvatske liječničke komore.

On je kazao kako 23 godine radi u sustavu, a Beroš je deseti ministar koji u tom razdoblju najavljuje reformu zdravstva.

"Reforma zdravstva je dobrodošla i naravno da vjerujem kao i u proteklih deset u koje sam vjerovao, no nije problem ciljeva ili prijedloga iznesenih u reformi, nego je problem u provedbi tih ciljeva i prijedloga u reformskom paketu", poručio je Luetić te dodao kako reformu treba dati na konsenzus politike, struke i pacijenata.

U javnu raspravu trebao bi ići dio koji kaže da liječnici ne bi trebali pod istim uvjetima kao do sada raditi u privatnom i javnom zdravstvu.

Dvojni rad liječnika, u privatnom i javnom zdravstvu uobičajena je praksa u zemljama Europske unije. Luetić drži da je sadašnji pravilnik odgovarajući i ne vidi da bi nekakva zabrana koja je u posljednjih 20 godina u dva navrata postojala, doprinijela rješenjima u sustavu.

"Dapače, omogućavanje liječnicima da rade i privatno ima niz benefita, potiče se izvrsnost, oni mogu zaraditi radeći svoj posao, ostat će u Hrvatskoj, neće otići vani, zadržavamo stručnjake u Hrvatskoj…", kazao je.

Na konstataciju kako je ministar Beroš rekao da mu neki pacijenti kažu kako im liječnici u bolnici kažu da dođu u njihovu privatnu ordinaciju, predsjednik HLK-a je rekao da za eventualno kršenje radnih pravila već postoje zakonske sankcije.

Ne vidi potrebu da se to dodatno regulira i svaku zlouporabu osuđuje.

Na pitanje može li dolazak mladih liječnika u ordinacije obiteljskih liječnika i u hitne spasiti veliki manjak obiteljskih liječnika koji u idućih nekoliko godina idu u mirovinu, Luetić je kazao kako je iz najave nejasno je li to nešto što bi zamijenilo nekadašnji pripravnički staži, ili se tu smisli na samostalan rad u obiteljskoj medicini u obveznih godinu dana.

"Mi pozdravljamo povratak staža bilo kako se on zvao", poručio je gost Dnevnika Nove TV te dodao kako treba postojati tranzicijski period između studija medicine i samostalnog rada.

"Ako je pak svrha natjerati liječnike da godinu dana samostalno rade u obiteljskoj medicini, to sigurno nije rješenje za kadrovski problem u obiteljskoj i primarnoj zaštiti, jer sada nedostaje 400 liječnika a ovo je samo krpanje rupe, a ne održivo rješenje dugoročno", pojasnio je Luetić.

Prema podacima Udruge poslodavaca u zdravstvu, Hrvatska ima više liječnika, manje pacijenata, a dužee liste čekanja.

"Manje stanovnika imamo, ali kad pogledate podatke iz zadnjeg popisa vidjet ćete da imamo 15 posto stanovnika više starijih od 65 godina. Dakle, Hrvatsku su napustili mladi, relativno zdravi aktivni ljudi, a ostali su stari sugrađani", zaključio je gost Dnevnika Nove TV.

Upravo njima je najpotrebnija zdravstvena zaštita.

Na pitanje što Zakon o reprezentativnosti znači za liječnike, Luetić je odgovorio:

"Nakon osam godina sramotne diskriminacije, u petak je liječnicima omogućeno da sjede za stolom kad se pregovara o njihovim radnim pravima. To naravno, daje i pravo na štrajk, to je samo jedan korak, a cjelovito rješenje je Zakon o radno-pravnom statusu i plaćama liječnika".



