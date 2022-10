Hrvatsko zdravstvo svaki mjesec generira sto milijuna kuna novog duga - upozorili su na kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu u Vodicama. I tome se ne nazire kraj, jer najavljena reforma zdravstva nikako da ugleda svjetlo dana.

Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak pratila je izmjene u zdravstvu.

Na pitanje kad će biti predstavljeni najvažniji zakoni reforme, kazala je kako točan datum nitko ne zna.

Riječ je o dva zakona: jedan je onaj o zdravstvenoj zaštiti, jedan dio je poznat – to je ono gdje bi se ograničio privatni rad liječnicima ili onaj dio u kojem bolnice prelaze u vlasništvo države.

Drugi zakon obavijen je velom tajni, a riječ je o Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju. O njemu se zna malo detalja, a u njemu leži ključ financiranja.

Bolšec Oblak o svemu je razgovarala s predsjednikom Udruge poslodavaca u zdravstvu Draženom Jurkovićem.

Na pitanje što bi za bolnice značilo kad bi trošarine od cigareta u potpunosti otišle iz blagajne zdravstva, kazao je kako se o tom zakonu još uvijek razgovara.

"Bilo je nekih najava da sadašnja odrednica zakona, a to je 32 posto trošarina na duhan, što godišnje iznosi milijardu i pol kuna koje Ministarstvo financija treba transferirati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, ne bi više bila u tom zakonu", kazao je.

"Nama nije cilj da baš ta odrednica ostane u zakonu. Može se staviti neka zamjenska odrednica, dakle može biti nešto drugo, ali ono što je vrlo važno u tom zakonu je da se jasno definiraju sredstva koja Ministarstvo financija treba na ime zdravstvene zaštite prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja transferirati HZZO-u", pojasnio je.

Kazao je i da HZZO određuje cijene u okviru svog proračuna, no te cijene nisu dostatne da bi bolnice poslovale pozitivno, jer gotovo sve troše na plaće.

"To je isto kao kad bi netko od građana došao u jednu pekaru i rekao da hoće određeni kruh, a pekar mu kaže da košta deset kuna, ali on kaže "ne, ali ja imam samo pet, platit ću vam pet kuna", al on kaže "ne mogu vam datri za pet kuna, kad su mi troškovi veći od pet kuna", opisao je predsjednik Udruge poslodavaca u zdravstvu.

Naše bolnice prisiljene su isporučivati svoje zdravstvene usluge po cijenama po kojima ih moraju isporučivati, a s obzirom na velike troškove normalno da ne mogu pozitivno poslovati.

Hrvatska ima više liječnika, manje stanovnika, a liste čekanja su iste.

Na pitanje cvjetaju li onda privatni pregledi, Jurković navodi kako su se na konferenciji mogli čuti podaci HZJZ-a prema kojima u proteklih deset godina Hrvatska ima više od dvije tisuće liječnika više nego 2013. godine kad je ulazila u EU.

I u bolnicama je, kako je kazao Jurković, dvadesetak posto liječnika više. S druge strane, oko devet posto je manje stanovnika u Hrvatskoj.

"Imamo i rast privatnog zdravstva po stopi od 20-30 posto prihoda privatnog zdravstva što po sebi nije loše, ali kad promatrate sve te parametre, treba ih dobro analizirati i vidjeti što u konačnici učiniti u tom kontekstu", zaključio je Jurković.

