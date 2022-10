Hrvatsko zdravstvo do lipnja je generiralo sto milijuna kuna duga svaki mjesec. lstaknuto je to na konferenciji Udruge poslodavaca u zdravstvu. Upozorili su i na to da Hrvatska ima više liječnika, ali manje stanovnika, a liste čekanja rastu, kao i privatni sektor.

Uskoro bi u javnu raspravu konačno trebao Zakon o osnovnom zdravstvenom osiguranju, ali još uvijek se raspravlja o tome hoće li dio trošarina od cigareta i dalje ostati u blagajni zdravstva.

"U segmentu financijskome to iznosi negdje između 1,8 do dvije milijarde kuna. Mislim da ćemo s Ministarstvom financija uspjeti dogovoriti jedan dobar oblik financiranja, ukoliko i ostanemo bez toga, nećemo ostati bez novaca", rekao je Lucian Vukelić, ravnatelj HZZO-a.

"Hrvatsko zdravstvo je dobro, to je najbolji sustav u Hrvatskoj koji postoji. Uspoređujemo gospodarstvo, sve ostale sustave s Njemačkom, ili Austrijom kako god, volimo uspoređivati pa uspoređujemo i zdravstvo. Zdravstvo je dobro, ali radimo na poboljšanju da bude još bolje", poručio je državni tajnik u Ministarstvu zdavstva Tomislav Dulibić.

Novosti oko reforme zdravstva pratila je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak, koja je razgovarala s Irenom Hrstić, ravnateljicom Opće bolnice Pula.

Čelni ljudi zdravstva kažu da nema razloga za brigu oko pokrivanja dugova, čak su najavljenim rebalansom proračuna i optimistični, no bolnice oduvijek pretaču iz šupljeg u prazno.

"U zadnjih šest mjeseci otprilike 95 posto osnovnog limita odlazi na plaće djelatnika, što znači da de facto u osnovnom limitu imamo jedno pet posto sredstava za plaćanje veledrogerija i režijskih troškova. Ono što je sreća da u ukupnim prihodima dolazimo negdje na 90, 88 posto, a da bi dobro poslovali treba biti negdje oko 80 posto da imamo 20 posto slobodno za daljnja plaćanja", odgovorila je Hrstić na pitanje koliko im novca ostane kad isplate plaće.

Prijedlogom nove reforme i Opća bolnica Pula ide u državne ruke.

Na pitanje je li to spas, Hrstić je kazala kako će, napravi li se osim predaje osnivačkih prava i vlasništva na državu i reforma, onda to biti dobro.

"Ako će se to samo papirnato napraviti da bi se mogla sanacija bolja i neplanirana raditi, onda to neće biti dobro", rekla je.

Sve ovisi o opsegu predaje općih bolnica državnoj administraciji, naglasila je. Istaknula je da nije vidjela papir na kojem piše što točno podrazumijeva predaja općih bolnica državi.

Hrstić je kazala i kako nema podataka o radu privatnika, no vidi da sve poliklinike rade dobro, odnosno da imaju posla.

"I mi kao javna ustanova radimo jako puno, pa je pitanje pregledavamo li se mi previše. U svakom slučaju i mi i oni jako puno radimo", zaključila je.

Prema nekim podacima, čak i do tristo puta više pregleda obavljamo od nekih drugih zemalja.

Na pitanje jesmo li bolesniji o drugih ili zahtjevniji, Hrstić je istaknula kako je analiza čekanja na oftalmološki pregled pokazala da Istrijani tri puta više dolaze na te preglede od stanovnika Zadarske županije.

"Jesmo li mi bolesniji, ili smo samo razmaženiji pa nam je uvijek dobro doći kod specijaliste da potvrdimo da smo zdravi – mislim da dijelom i tu ima uzroka“, zaključila je ravnateljica OB Pula.

Reforma zdravstva se čeka, najavljene su izmjene dva najvažnija zakona, no oni još nisu došli ni do javne rasprave.

