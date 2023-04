Opomenama i udaljenjem Mostova Mira Bulja iz sabornice Sabor je polemično započeo rad u srijedu.

Iz drugog pokušaja, uz protivljenje oporbe i uz žustru raspravu, Sabor je u srijedu prihvatio Vladin prijedlog da Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira izmijeni u hitnoj proceduri. Za hitni postupak izjasnilo se 75 zastupnika, 30 ih je bilo protiv.

Izglasavanju je prethodila žustra rasprava, u kojoj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrekao opomene nekolicini zastupnika, a Mostova Mira Bulja udaljio iz Sabornice.



Kako bi smirio raspravu, Jandroković je i kratko prekinuo sjednicu, a nakon stanke HS-ov Marijan Pavliček prigovorio mu je da je za vrijeme stanke HS-ovu zastupniku Željku Sačiću dao opomenu s dva dana udaljavanja sa sjednice.

Jandroković: Prijetnje, zamalo i fizičke

Jandroković je iznio kronologiju događaja, navodeći da je Bulj dobio četvrtu opomenu pa krenuo van iz Sabornice, a HSS-ov Krešo Beljak mu je govorio: ''Ostani, Miro, ne idi.''



''Bulj se vratio, a Beljak je zaradio opomenu. Sačić je imao tada jednu ili dvije opomene, a kada se to dogodilo, Beljak je počeo vikati, vrijeđati. Onda su on i Sačić krenuli iz klupa prema dolje, neću reći da se fizički obračunaju, ali da dođu ispred mene i da mi na neki način zaprijete. Svašta su kolege izgovorili o meni osobno, no cijeli scenarij spuštanja dolje i prijetnje ne mogu tolerirati'', kazao je Jandroković.

Zvane Brumnić iz Socijaldemokrata uzvratio mu je kako je to što je ispričao netočno: ''Opomene ste dali nakon što ste proglasili stanku.''

Jandroković je rekao da je dio opomena dao za rasprave, a da je najjače sankcije izrekao nakon, kako je kazao, prijetnji, gotovo i fizičkih.

Pavliček: "Ne bi vas napao general HV-a, on nas je '91 branio"

Pavliček je rezolutno odbacio mogućnost da bi Sačić napao predsjednika Sabora: ''Ne bi vas fizički napao general Hrvatske vojske, on je i vas i nas '91 branio. Pogriješili ste jer ste mu u doba stanke dali toliko opomena da mu dva dana zabranjujete dolazak u Sabor.''

