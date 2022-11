Vesna iz Primoštena još je zbunjena nakon što je sinoć saznala da je postala milijunašica. No još zbunjeniji je njen suprug.

"Nisam bila sigurna plače li suprug, pjeva ili se smije…u takvom je stanju da ne može voziti pa kao milijunašica moram na autobus za Primošten", rekla je nasmijana Vesna Lukač dobitnica koja je u jučerašnjem izvlačenju Lota 7 okrenula kolo i na Drugoj šansi osvojila dobitak od 1.000.000 kuna. I sigurno sve nasmijala.

Vesna je ispričala kako je zapravo pravi igrač suprug, no pandemija je promijenila njegove navike.

"On je svaki tjedan bio zadužen za igranje i nije se moglo dogoditi da preskoči kolo. No, otkako je stigla ova pošast i pandemija, ja sam ta koja je zadužena za uplatu listića Loto 7 i Eurojackpot. Pa i ako slučajno zaboravim, on je tu da me podsjeti", ispričala je.

Inače je s kontinenta, no rat ju je odveo mora, javalju iz Hrvatske lutrije.

Osvojila novac na isti dan kad je pobjegla od rata

"Dobitak sam osvojila na dan kad sam prije 30 godina zbog rata kao prognanik morala napustiti Turanj i otišla u Primošten. Na kraju sam tu i ostala, a nekako ovaj dobitak smatram svojevrsnom nagradom za sve što sam prošla. Zato naziv igre Druga šansa vidim kao početak nečeg novog, upravo kao što je moj odlazak iz Turnja i dolazak u Primošten bio početak jednog novog razdoblja", ispričala je.

"Upravo je berba maslina završila i sad ćemo raditi ulje, a vrijeme nas je toliko dobro poslužilo da sam se zadnji put okupala u moru prije dva tjedna", dodala je.

Provjerite listiće: Netko je uplatio 15 kuna i osvojio pozamašnu svotu, poznato i u kojem gradu

Provjerite svoje listiće! Netko u Hrvatskoj bogatiji je za više od milijun kuna, poznato i u kojem gradu

Planove što će se s dobitkom još uvijek nema:

"Samo da je zdravlja i da nas posluži, jedino je to važno. A što ćemo s dobitkom tek ćemo vidjeti. Trenutno sam i ja prilično zbunjena. Moram priznati da nikad nisam razmišljala o tome hoću li osvojiti i što bi s dobitkom, a suprug je uvijek bio taj koji mi je govorio 'Naš je milijun' i tako iz tjedna u tjedan. I kad ono, stvarno je naš", zaključila je.