Novinari portala DNEVNIK.hr posjetili su migrante koji već šest dana borave u proizvodnoj hali jednog poduzetnika u Velikoj Kladuši. Nakon prošlotjednih sukoba s policijom, prilikom pokušaja proboja u Hrvatsku, migranti su izmješteni na kraj grada, a uskoro bi trebali biti preseljeni u vojarnu u Hadžićima.

Dok se društvenim mrežama šire brojne lažne vijesti o migrantima te se stvara moralna panika i histerija, oko 350 migranata trenutno dane provodi u proizvodnoj hali Miral u Velikoj Kladuši.

„ISIL-ove plaćenike“ kako ih često nazivaju u komentarima na društvenim mrežama, posjetila je ekipa portala DNEVNIK.hr s kojima su migranti na putu u bolje sutra razgovarali preko ograde proizvodnog pogona, svojevrsnog improviziranog prihvatnog centra, u kojem medijima, budući da je riječ o privatnom prostoru, nije dozvoljen pristup.

Palestinski policajac u Velikoj Kladuši: "Cijeli sam život izbjeglica"

Među skupinom migranata koji su naslonjeni na ogradu jeli ručak, pronašli smo 50-godišnjeg palestinskog policajca koji nas je zamolio da mu ne otkrivamo identitet.

„Nisam imao izbora, morao sam pobjeći iz zemlje. Dolazim iz Palestine i rođen sam kao izbjeglica, drugačiji život niti ne poznajem. Putujem već šest mjeseci kako bih došao do Belgije gdje imam rodbinu. Nadam se da će nam Hrvatska pomoći jer ću u suprotnom umrijeti“, priča nam migrant i dodaje kako im članovi humanitarnih organizacija svakodnevno dijele hranu i lijekove.

Upitali smo ga ima li dokumente na što je odgovorio kako je putovnicu izgubio u Crnoj Gori. Na pitanje putuje li sam, priča nam kako je suprugu i sedmomjesečno dijete ostavio u Palestini jer misli kako ne bi mogli izdržati takav put.

Migranti svakodnevno pokušavaju ilegalno prijeći granicu s Hrvatskom

Dok pričamo s njim, u dvorište hale pristiže grupa od desetak migranata koje je policija upravo vratila nakon što su ilegalno pokušali prijeći granicu.

„Svako malo dio migranata pokušava proći granicu kako zna i umije nakon čega ih policija vraća ovdje“, kaže naš prevoditelj.

Jedan od njih prilazi nam i pokazuje razbijeni mobitel za što krivi hrvatsku policiju.

„Vaša policija jako loše postupa s nama. Tuku nas pendrecima, bacaju na pod, uzimaju mobitele i novac. Razumijem da ne možemo prijeći granicu, ali nemojte nas tući“, priča Palestinac.

Migranti u Velikoj Kladuši (Foto: Dnevnik.hr) - 6

Migranti: "Hrvatska policija jako loše postupa s nama"

Jedan za drugim prilaze nam migranti iz Sirije te pokazuju modrice na leđima i rukama.

„Zašto nas policija tuče? Ako nas i uhvate, zašto nas moraju tući? Hrvatska nas ne vidi kao ljude. Dolazimo s područja na kojima smo prošli pakao, iz situacije u kojoj nismo vidjeli izlaz, osim odlaska. Sada smo tu i ne znamo što dalje", govori Palestinac.

"Tukli su me pred trogodišnjim djetetom"

U to nam prilazi mladić u svojim dvadesetima uz čije se noge privinuo trogodišnji dječak. Ubrzo se pojavila i mladićeva supruga koja se brzo vratila u halu. Otac dječaka ga je uzeo u naručje i počeo pričati svoje iskustvo.

"Cijela obitelj je stigla prije mjesec dana. Pokušali su već tri puta prijeći u Hrvatsku i policija ga je uhvatila, a pokušavaju doći do Nizozemske. Tukli su ga pred njegovim trogodišnjim djetetom", preveo nam je riječi migranta naš sugovornik iz Palestine budući da mladić ne zna engleski.

Migranti u Velikoj Kladuši (Foto: Dnevnik.hr) - 11

U BiH oko 20.000 migranata, većina bez ikakvih dokumenata

Uz migrante su članovi Međunarodne organizacije za migracije (IOM), a objekta u kojemu borave čuvaju policajci Unsko-sanskog kantona.

"Ovo je privatni prostor. Što se tiče daljnjih planova s migrantima, nemamo informacija. Ono što znamo jest da su pregovori o njihovom premještanju na drugu lokaciju u tijeku. Migranti su slobodni otići kad god žele i gdje god žele. I oni to čine. Idu do grada ili se spakiraju pa odu, pokušaju prijeći granicu pa ih vrate. Oni onda pokušaju ponovo i tako to ide ", kazao nam je jedan od asistenata za migrante.

Ističe kako im hranu i potrepštine osigurava Crveni križ te da je prema trenutnim procjenama u BiH oko 20.000 migranata.

„Gotovo nitko od njih nema osobnih dokumenata, a lokalne vlasti im daju potvrdu s kojom onda borave na prostoru BiH“, kaže naš sugovornik.

Migranti u Velikoj Kladuši (Foto: Dnevnik.hr) - 3

"Mogu li s vama?"

Na odlasku iz Kladuše susrećemo migrante koji dva po dva kreću prema granici u novi pokušaj ilegalnog ulaska u Hrvatsku.

„Svaki dan pokušavam proći granicu. Krenem, pa me policija vrati. Mogu li možda s vama?“, pitao nas je s osmijehom na licu jedan mladić.

O tome što će dalje biti s migrantima pitali smo Snežanu Galić, glasnogovornicu policije Unsko-Sanskog kantona.

„Na području kantona nalazi se između 3.500 i 4.000 migranata. Kad je bila blokirana granica, privrednici su ustupili prostore, rečeno je da će u roku od 3 do 4 dana IOM prebaciti migrante u Hadžiće, ali to se još nije dogodilo. Formirana je operativna grupa za koordinaciju migranata, a u ponedjeljak je zaključeno da će se ih u roku od 15 dana IOM prebaciti u vojarnu u Hadžićima.“, kaže Galić.

O optužbama koje na račun hrvatske policije iznose migranti, poslali smo upit MUP-u te ćemo odgovor objaviti po primitku.

U BiH se trenutno nalazi oko 20.000 migranata (Foto: Google Maps)