Ne mora samo Dabro strahovati, Dnevnik Nove TV doznaje koga policija istražuje: "Prijeti im kazna zatvora..."

Novi pravni problemi za bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabru. Policija mu je u noći s petka na subotu opet obavila pretragu doma - na teret mu stavljaju dva kaznena djela za koja mu prijeti i zatvorska kazna.

Ruka pravde mogla bi se pružiti i na sve one koji su u grupi primali sporne snimke, a ništa nisu prijavili institucijama. Josip Dabro mora preživjeti još iduća 53 sata prije nego što dobije saborsku zaštitu.

"Taj mandat će njemu postati aktivan osmi dan od dana njegovog podnošenja, to je prekosutra u ponedjeljak u ponoć. Do tada on ne raspolaže saborskim mandatom već saborskim mandatom raspolaže njegova zamjenica", objasnio je Predsjednik MIP-a Robert Jankovics.

U prijevodu, policija do ponedjeljka ne treba nikoga pitati za dozvolu da postupa prema Josipu Dabri. On je za njih običan građanin. A Otok je u petak bio pod policijskom opsadom. U fokusu je kuća bivšeg ministra i stranačkog kolege Igora Krznara koji se vidi na drugoj snimci.

"Provođena je pretraga je li na određenim adresama na lokacijama različitima u Otoku. S obzirom da su izvidi, ne mogu vam ništa konkretno reći s obzirom na sadržaj onoga što je navedeno i što je traženo. Ne mogu reći što je pronađeno ili nije pronađeno", rekao je Jurica Barbarić, odvjetnik Igora Krznara.

Ni vukovarska policija nije bila rječitija.

"Budući da je postupanje tijekom izvida sukladno članku 206. f. Zakona o kaznenom postupku tajno, ne možemo iznositi nikakve informacije o radu", poručili su iz vukovarske policije.

Dabrino slanje snimki u razne grupe moglo bi se obiti u glavu svih članova - i oni bi se mogli naći pod lupom istražitelja.

"Postoji potencijalna opasnost za kazneni progon za sve te sudionike grupe. Prijeti im kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine, ukoliko se zaista dokaže da su oni znali ili su mogli znati za postojanje te snimke", rekao je odvjetnik Krešimir Škarica.

Kako doznajemo, u grupi su razni profili ljudi. Od lokalnih političara, do osoba iz javne sfere. Hoće li DORH pokretati tu priču još nije poznato. A povratak bivšeg stranačkog kolege u saborske klupe Igor Peternel vidi kao prevaru birača.

"Birači koji su ga izabrali nisu znali da on ima jedan opasan fetiš, a to je army fetiš gdje zapravo vrlo često taj fetiš ispoljava igrajući se oružjem, a vidimo i motivirajući mlade da koriste oružje", poručio je Peternel.

Na potezu su institucije - da brzo i efikasno odrade svoj posao.

