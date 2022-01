Sitničav, bezvezan, zlonamjeran, možda je nervozan, jeste li vi normalni? Ovim su se riječima političari častili samo u prvom mjesecu ove godine, a od prošlogodišnjih prijepora još se nisu slegli dojmovi. Na kojoj je relaciji najoštriji sukob i što retorika vladajućih govori o politici kod nas, odgovara Ankica Mamić.

Na kraju smo siječnja, no vratimo se u prošlu godinu. Jesmo li prošle godine imali previše žustre političke istupe?

- Ako se radi o nadmetanju političkim idejama i politikama, onda je žustrost u raspravi dobrodošla, no ako se radi o prepucavanjima na osobnoj razini, onda to građani, koji su ti koji su političare i poslali da rade ono što trebaju raditi u naše ime i za naš račun, zapravo jako razočarani tom vrstom komunikacije, kojoj, po mojem mišljenju, nije mjesto u javnom prostoru.

Kada pogledamo sve rasprave, koja je relacija bila najoštrija?

- Treba to promatrati na dvije razine. Prva razina je da mi vidimo ono što je dobilo vidljivost. Naravno da najveću vidljivost dobivaju dva ključna čovjeka u Hrvatskoj – to su predsjednik Vlade, kao pozicija koja ima najviše izvršnih ovlasti i najveću moć, te na drugoj strani predsjednik Republike, koji ima najveći politički legitimitet jer je on dužnosnik koji je izabran izravno od građana. Tu smo vidjeli vrlo, vrlo jake žestoke rasprave.

Predsjednik Milanović ulazio je u komunikaciju i s ministrom Banožićem na samom početku, ali onda se, ako ste primijetili, iz te komunikacije pokušao izvući rekavši da će razgovarati s njegovim šefom.

Most je sigurno najglasnija opozicija vladajućem HDZ-u. Oni nemaju veliku političku snagu zato što su ipak relativno mladi klub. Nakon raspada Domovinskog pokreta i nakon što se SDP rascijepio u dva kluba, Most je četvrta politička opcija po snazi, ali oni su bili izrazito glasni.

Svake godine treba nam sve više stranih radnika: "Meni nije nimalo žao. Ja obožavam Hrvatsku"

Zašto su u siromašnijim zemljama ljudi češće vlasnici nekretnina? "Sjeverne i zapadne države imaju sve ono što smo mi ugasili '90-ih godina"

A što je sa strankom Možemo?

- Možemo se našlo u jednoj specifičnoj situaciji. Oni su prošle godine, kao što znamo, u srpnju preuzeli vlast u Zagrebu, nakon što su uvjerljivo dobili izbore i oni su se tim činom pretvorili u stranku koja se primarno počela baviti zagrebačkim temama. Iako je Zagreb najveći i najvažniji grad u Hrvatskoj, to je ipak samo grad i županija i na neki način je u parlamentu oštrica stranke Možemo, koju su zapravo nosili zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i Sandra Benčić, dosta otupjela.

Tko je političar ili političarka koji se najbolje snalazi u Hrvatskoj?

- Ja bih rekla da su nove zvijezde političke scene gospođa Selak Raspudić na desnici i Sandra Benčić na ljevici.

A tko je političar ili političarka koji se najbolje snalazi u Europi?

- To je već malo teže odlučiti, naši su europski zastupnici dosta samozatajni. Teško mi je nekoga izdvojiti.

Koji će ministar biti smijenjen do kraja mandata?

- Mislim da bi gospodin Horvat već bio smijenjen da oporba nije tražila njegov opoziv. Kako je sada oporba tražila njegov opoziv, premijer, naravno, ne može dozvoliti da mu oporba kadrovira, tako da mislim da je ministar Horvat zbog neuspjeha u obnovi prvi.

Koji ministar sigurno neće biti smijenjen do kraja mandata?

- Ministar Marić.

Kada pogledamo generalno, o kojoj se političkoj temi najbolje istupa u javnost?

- Meni je žao da u ovako velikoj krizi kakvu je pandemija izazvala, ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu, vidimo vrlo malo političkog konsenzusa na sceni u Hrvatskoj. Recimo, jedna tema oko koje bi trebao, po mojem mišljenju, čim prije politički konsenzus je demografska slika Hrvatske.

O kojoj se temi najmanje dobro izlazi u javnost?

- Sve što je vezano za obranu. Imali smo primjer te tvrde kohabitacije između predsjednika i premijera, koju su, doduše, obojica najavili. Budući da je to područje na kojem se zapravo ovlasti dijele između predsjednika i premijera, mislim da je tu u javnosti bilo puno nepotrebnih personalnih uvreda, vrijeđanja i svega. Nije se toliko govorilo o samom meritumu.

Što retorika vladajućih govori o politici kod nas?

- Čini mi se da je u javnom prostoru puno premalo pravih političkih tema. Puno je premalo rasprave o politikama kao takvima, o tome što je važno građanima, što je ono što će naš život učiniti kvalitetnijim ili da to potpuno vulgariziramo i da kažemo što građani dobivaju za novac koji izdvajaju kroz poreze, prireze i sve ostalo. Tako da mi se čini da je u Hrvatskoj inače u javnoj sferi puno premalo razgovora i propitkivanja politika koje vladajući nameću, a puno se više razgovara o stvarima koje dižu veliku prašinu.

To je ono što zovemo teme koje su clickable, teme koje će navesti korisnika da uđe u sadržaj i vrlo ga površno pogleda. Gledamo li da je vrijeme pažnje koje prosječni konzument ima sve kraće i kraće, vrlo je teško s ozbiljnim temama izaći u javnost i zainteresirati javnost.

Emisiju 'Informer' pogledajte besplatno na novatv.hr!