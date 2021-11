Iza riječkih HGSS-ovaca ovog vikenda ostala je još jedna uspješna velika akcija spašavanja. Na Prviću pored Krka nogu je ozlijedila planinarka, a u njeznu spašavanju sudjelovalo je nekoliko spasilačkih timova, vatrogasci, baški taxi brodovi i Lučka kapetanija Rijeka.

Riječkim HGSS-ovcima u subotu oko podneva stogao je poziv u pomoć preko Županijskog centra 112 od grupe planinara i planinarki s otoka Prviću južno od Baške na otoku Krku. Jedna planinarka ozlijedila je nožni zglob prilikom istraživanja otoka Prvića, koji nema označenih planinarskih staza niti jasnih puteva, a riječ je o nenaseljenom brdovitom otoku s vrhovima do 360 metara nadmorske visine.



Lociranjem putem mobilnog uređaja HGSS-ovci su utvrdili da se unesrećena nalazi u blizini najvišeg vrha Šipovac s 363 metra nadmorske visine, na znatnoj udaljenosti od najbliže plovilom pristupačne zapadne obale otoka što je s obzirom na nepostojanje planinarskih staza i vrstu terena lokaciju činilo iznimno nepristupačnom.



''Odmah po dojavi, iz baze Vežica na teren izlazi najbrži raspoloživi tim od tri člana HGSS stanice Rijeka. Nakon inicijalne mobilizacije traži se ispomoć JVP Grada Krka i krčkih DVD-a koji u luku Baška šalju tim od pet vatrogasaca. U međuvremenu, prema Baški, iz Rijeke kreće drugi raspoloživi tim od tri člana Stanice. Potom se iz Baške vrši transport prvog tima i vatrogasaca (kasnije i drugog tima) plovilima lokalnog ''taxi boat-a'' na najpristupačniju zapadnu obalu otoka Prvića'', opisali su HGSS-ovci nedjeljnu akciju.



Istovremeno, po inicijalnoj dojavi mobilizira se i treći tim od osam članova HGSS stanice Rijeka koji se u tom trenutku nalaze na otoku Cresu, naime, tog jutra su sudjelovali na vježbi u Cresu: ''S obzirom na nedostupnost i udaljenost Prvića, kao i trenutnu odsječenost od kopna (trajektni vozni red), poziva se Lučka kapetanija Rijeka koja pruža na raspolaganje brod ''Vid'', čija posada odmah po dogovoru kreće iz Rijeke prema trajektnoj luci Merag u ukrcava tim s Cresa te odmah nastavlja prema Prviću''.



Na Prvić je prvi stigao tim od tri člana Stanice i pet vatrogasaca koji se iskrcavaju se na zapadnoj obali otoka: ''Po iskrcavanju uzimaju svu potrebnu tehničku i medicinsku opremu i kreću prema lokaciji unesrećene osobi pritom birajući što lakše smjerove kretanja prateći pretežno vododerine ili slične što prohodnije smjerove. U međuvremenu, dok se prvi tim uspinje obroncima Prvića prema lokaciji unesrećene, na zapadnu obalu otoka, iskrcavaju se drugi i treći tim koji im kreću njihovim tragovima''.



Nakon prijeđenih nešto više od četiri kilometra odnosno dolaskom prvog tima do unesrećene osobe, utvrđuje se sumnja na prijelom lijevog nožnog zgloba te se vrši imobilizacija udlagama, utopljivanje i pakiranje, nakon čega se kreće u transport brdskom nosiljkom UT2000. Ubrzo i drugi i treći tim pristižu u susret te se pridružuju transportu unesrećene osobe sve do plovila koja čekaju na iskrcajnoj točki.



''Unesrećena osoba, skupina planinara te prvi i drugi tim transportiraju se plovilima do luke Baška, gdje unesrećenu preuzima osoblje Hitne medicinske pomoći, dok se treći tim brodom ''Vid'' transportira natrag u trajektnu luku Merag na Cresu, a time je i ova akcija završila oko 17:30 sati'', opisali su riječki HGSS-ovci te uputili zahvalu djelatnicima Lučke kapetanije Rijeka, vatrogascima JVP Grada Krka i krčkih DVD-a te vlasniku i djelatnicima ''taxi boat-a'' iz Baške.